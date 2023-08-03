Düzce'de Kolonya İçen Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Düzce'de Kolonya İçen Kişi Yaşamını Yitirdi

03.08.2023 13:13

Düzce'de, kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç (45), fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün sabah saatlerinde, Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde kolonya içtiği öne sürülen Tunç, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DÜZCE'de, kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç (45), fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Azmimilli Mahallesi, Devlet Hastanesi, 112 Acil Çağrı, Enver Tunç, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Düzce'de Kolonya İçen Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Kolonya İçen Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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