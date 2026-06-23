Düzce'de Sağlık Çalışanlarına Eğitim - Son Dakika
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Düzce'de Sağlık Çalışanlarına Eğitim

Düzce\'de Sağlık Çalışanlarına Eğitim
23.06.2026 13:19
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Akçakoca'da sağlık çalışanlarına Kırım Kongo ve Yenidoğan Tarama Programı eğitimi verildi.

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programında sağlık çalışanlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Yenidoğan Tarama Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Uzman Doktor Esin Sıddıkoğlu Günal tarafından sağlık personeline yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimde, özellikle yaz aylarında görülme riski artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Yenidoğan Tarama Programı konuları ele alındı. Programda hastalığın belirtileri, korunma yöntemleri, erken teşhisin önemi ve yenidoğan tarama süreçlerine ilişkin güncel bilgiler sağlık çalışanlarıyla paylaşıldı. Eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Düzce'de Sağlık Çalışanlarına Eğitim - Son Dakika

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