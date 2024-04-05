DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde Robotik İlaç Hazırlama Cihazı Kullanılıyor

Sağlık

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Ünitesine kazandırılan robotik ilaç hazırlama cihazı, ilaçların el değmeden tam dozda hazırlanmasını sağlamanın yanı sıra uygulayıcıya, çevreye ve ilaç hazırlanmasına yönelik riskleri minimuma indiriyor.

Yaklaşık 1 aydır kullanılan robotik ilaç hazırlama cihazı, riskleri minimize eden geliştirilmiş tam kapalı sistemi sayesinde kanser hastalarına sunulan hizmetin kalitesini artırdı.

Robotik cihaz, tam doz eldesi yanında uygulayıcı kaynaklı hataları da azaltarak ilaç tasarrufu sağlıyor.

Doğru dozlamanın kolayca yapılabildiği, enjektör kaynaklı oluşacak hataların ise en alt seviyeye indirildiği sistem sayesinde sadece Düzce'de değil, bölge genelinden kanser hastalarına hizmet veriliyor.

"İnsan kaynaklı hataları minimuma indirmiş oluyoruz"

DÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Eşbah, AA muhabirine, 2015'te kemoterapi ilaçlarının enjektöre elle çekilerek hazırlandıktan sonra hastaya tatbik edildiğini söyledi.

Sonraki dönemlerde ise sırasıyla yarı ve tam otomatik sisteme geçtiklerini belirten Eşbah, hasta sayıları artınca 1 ay önce robotik ilaç hazırlama sistemini kullanmaya başladıklarını kaydetti.

Robotik cihazı önceki sistemlerle kıyaslayan Eşbah, "Robotik sistemle daha hassas bir ayarlama sağlayabiliyoruz. Daha hassas miligram, mililitre cinsinden ilaçları hazırlama imkanımız var. Daha hassas bir terazi kullanıyoruz. El değmeden robotik kolla ilaç hazırlanıyor ve böylelikle insan kaynaklı hataları minimuma indirmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu robotik cihazın 5 hepa filtresi var. Kullanıcı için de dışarıya herhangi bir bulaş riski olmamış oluyor. Bunu da minimale indirgemiş oluyoruz." diye konuştu.

Eşbah, robotik ilaç hazırlama cihazının içerisinde kapalı atık sisteminin yer aldığını ifade ederek, bu sayede ilacı hazırlayan kişi, kullanıcı ve tıbbi atıkları toplayan personelin ilaca maruz kalma riskini ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Sistemin, hastaların gereken dozu tam almasına olanak sağladığını dile getiren Eşbah, "Daha küçük miktarlardaki dozları elle, manuel olarak hazırlamak imkansız ama robot sayesinde en ufak miligramdaki dozları bile hassas bir şekilde hastamıza hazırlayarak ilacı verebiliyoruz. Böylelikle tam ve yeterli dozda ilacını almış oluyor. Hastaların kontrol edilmesi için doğru dozun verilmesi gerekli." ifadelerini kullandı.

Eşbah, robotik cihazla dozların hassas şekilde hazırlandığı için ilaç tasarrufu sağladıklarını, böylece ülke ekonomisine de katkı verdiklerini kaydetti.

Robotik cihazın geriye dönük hasta, ilaç ve tarih bilgilerini hafızasına kaydederek istendiği zaman etiketleme sistemine aktardığını anlatan Eşbah, "Etiketleme sistemi sayesinde hangi hastaya hangi tarihte hangi ilaç kaç miligram verilmiş bunlar belirleniyor. İnsan kaynaklı herhangi bir hata gelişimini bu sayede önleyebiliyoruz." dedi.

Eşbah, bölgede robotik ilaç hazırlama cihazıyla çalışan tek hastane olduklarını sözlerine ekledi.