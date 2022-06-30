Dyt. Tanoğlu: Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün - Son Dakika
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Dyt. Tanoğlu: Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün

30.06.2022 15:20
Dyt. Tanoğlu: Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün

Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu kapsamda sigarayı bırakmanın sağlığa faydalarının "az bir miktar" kilo alınmasından çok daha yüksek olduğunu söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Psiko-Diyetisyeni Dyt. Maria Tanoğlu, davranış değişikliği ve beslenme çözümleriyle kilo almadan sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu da ekledi.

Sigara içmenin oral bir bağımlılık olduğunu, insanların onun boşluğunu yemek yiyerek doldurmak isteyebileceğini belirten Tanoğlu, "Yapılan araştırmalar, sigarayı bıraktıktan sonraki ilk aylarda kiloda artışın olabileceğini gösteriyor. Ancak sigarayı bıraktıktan sonra; Tat alma duyusunun arttığını ve yiyeceklerin tat ve kokusu daha iyi hissedildiği bilinir. Nikotinin vücuttan uzaklaşması sebebiyle metabolizma hızında bir miktar azalma yaşanabilir. Tüm bu durumlar size kilo artışı olarak geri dönebilir. Ama rahatlayın, davranış değişikliği ve beslenme çözümleri ile bu endişeden kurtulmak mümkün" dedi.

DAHA SIK MEYVE TÜKETİN DAHA FAZLA SIVI ALIN

Kilo almadan sigarayı bırakmak için davranış değişikliği yapmanın şart olduğunu vurgulayan Tanoğlu,  Oral alışkanlık olan sigara yerine farklı bir oral takviye yapılması gerektiğini belirtti. Tanoğlu, "Özellikle kuru meyveler, muz ve turunçgillerin tüketimini arttırın. Çünkü Potasyum, B ve C vitamini sigara bağımlılığının bir numaralı düşmanıdır. Sarı kantaron, yeşil çay, beyaz çay vb. bitki çayları, maden suyu, limon ilaveli su gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Kafeinli içecekler, sigara içme arzusunu uyandırabilir. Bu nedenle günde en fazla 2-3 kez kontrollü olarak tüketmekte fayda vardır" şeklinde konuştu.

Sigara içme isteğini azaltmak için başka ipuçları da veren Dyt. Maria Tanoğlu, konuyla ilgili şu önerilerde bulundu:

"Vücutta oluşan stres hormonunu azaltan süt ve süt ürünleri sigara içme isteğini de azaltıyor. Öğün aralarında acıktıkça, yoğurt, kefir, süt, ayran tüketebilirsiniz.

"Sigara sonrası nikotin yokluğunu; nikotin sakızı, dilaltı tablet ya da bantlar ile takviye edebilirsiniz.

"Sebzelerin gücünden faydalanın. Kereviz, kabak, patlıcan, fasulye, salatalık, brokoli gibi sebzeler sigaranın tadını etkiler. Bu sebzelerin düzenli tüketimi, sigaranın artık hoşunuza gitmesini engelliyor. Özellikle salatalığı günün her vaktinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

"Daha fazla hareket edin. Azalan metabolik hızınızı yürüyüş, yüzme gibi egzersizlerle arttırabilirsiniz."


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Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

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