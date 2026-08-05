Ecrin'in Anısı İçin Öğrenimine Devam Ediyor - Son Dakika
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Ecrin'in Anısı İçin Öğrenimine Devam Ediyor

Ecrin\'in Anısı İçin Öğrenimine Devam Ediyor
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Kızını kaybeden Burcu Akar, engelli çocuklara destek olmak için eğitimine devam ediyor.

İzmir'de serebral palsili (beyin felci) kızına destek olmak için 41 yaşında üniversiteli olan anne Burcu Akar, geçen yıl kızını kaybetmesine rağmen başka engelli çocuklara destek olmak için öğrenimine devam ediyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Burcu Akar, 17 yıl önce kızı Ecrin Berra'yı dünyaya getirdi.

Minik Ecrin'e henüz 9 aylıkken serebral palsi teşhisi konuldu. Hayatını kızına adayan anne, ona fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinde destek olmak için 41 yaşında üniversite sınavına girdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesine yerleşen Akar, okulunu hiç aksatmadı, kızı yaşındaki sınıf arkadaşlarına örnek oldu.

Kızının fizik tedavi sürecini üstlenme hayali kuran anne, geçen mayısta akciğer enfeksiyonu nedeniyle kızını kaybetti.

Yaşadığı zor günler nedeniyle öğrenimini bırakmayı düşünen Burcu Akar'a ailesi, okuldaki öğretim üyeleri ve arkadaşları destek oldu. Onların desteğiyle öğrenimini sürdürme kararı alan Akar, şimdi başka Ecrinlere yardımcı olmanın hayalini kuruyor.

Burcu Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde yaptığı yaz stajını kızının resminin olduğu kolyeyi boynundan hiç çıkarmadan sürdürüyor.

"Kızımla dönem dönem derslere beraber girdik"

Burcu Akar, AA muhabirine kızının yıllarca farklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gördüğünü söyledi.

Tedavi sürecinde ona destek olmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında eğitim almaya karar verdiğini anlatan anne Akar, "Ecrin'in fizyoterapistlerinin çoğu Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunuydu. Ben bu işin mutfağını, masanın diğer tarafını öğrenmek istedim. Kızıma ve diğer çocuklara daha faydalı olabilirim diye bu bölümü seçme kararı aldım. 2 yıl boyunca kızımla dönem dönem derslere beraber girdik. Burası benim yuvam ve ailem gibi oldu." diye konuştu.

Akar, kızının vefatının kendisini çok üzdüğünü, okulu bırakmayı düşündüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Dekan hocamız bana 'Hayır, okulu bırakmayacaksın. Başka çocuklara desteğin olacak. Çok daha iyi olacaksın. Annelerin duygularını çok daha iyi hissederek bu işi yapıyorsun.' dedi. Devam ettim. Bana çok destek oldular. Engelli çocuklarla çalışırken çok farklı şeyler hissediyorum. Onların küçücük dünyalarını minicik olsun değiştirmek çok farklı duygu. Onlara küçük bir dokunuş yapsanız tüm ailenin de hayatını değiştirmiş oluyorsunuz. Engelli bir çocuğa fizik tedavi yaptırırken 'işte Ecrin gibi yapıyor' diyorum. Hedefim başka Ecrinlere yardımcı olmak. Fizik tedavi anlamında çocuklarla çalışıp onların hayatlarına dokunmak istiyorum."

DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Kara da öğrencisi Akar'ın iyi bir fizyoterapist olacağına inandığını belirterek, "Çok istekli ve özverili bir şekilde öğrencilik yapıyor." dedi.

Fakülte öğretim üyesi ve DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Seher Özyürek de Akar'ın tüm derslerinde başarılı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ecrin'in Anısı İçin Öğrenimine Devam Ediyor - Son Dakika

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