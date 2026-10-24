Eczacı Durukafa, sonbaharda artan enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotiğe karşı uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eczacı Durukafa, sonbaharda artan enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotiğe karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eczacı Durukafa, sonbaharda artan enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotiğe karşı uyardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Eczacılar Odası üyesi Durukafa, sonbaharla artan viral enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımına karşı uyardı. Durukafa, antibiyotiklerin hekim tanısı ve eczacı danışmanlığıyla kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Durukafa, sonbahar mevsimiyle birlikte viral enfeksiyon vakalarında artış yaşandığını belirterek, gereksiz antibiyotik kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Durukafa, sonbahar mevsiminde eczanelerde çok sayıda viral enfeksiyon vakasıyla karşılaştıklarını söyledi. Bu dönemde bağışıklık sistemini destekleyen dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine değinen Durukafa, gıda takviyelerinin ise ihtiyaç doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Durukafa, vatandaşların hastalıkların antibiyotik kullanmadan da iyileşebileceğini bilmesi gerektiğini kaydetti. Akılcı ilaç kullanımının önemine dikkat çeken Durukafa, Eczacılar Odası ve Sağlık Bakanlığının bu konuda vatandaşları farklı platformlarda bilgilendirdiğini belirtti.

Durukafa, antibiyotiklerin hekim tanısı doğrultusunda ve eczacı danışmanlığında kullanılması gerektiğini vurgulayarak, gereksiz antibiyotik kullanımının insan sağlığı açısından zararlı olabileceğini belirtti. Doğru kullanımla fayda görüleceğini aktaran Durukafa, açıklamasında; "Sonbahar mevsimiyle birlikte viral enfeksiyon riskleri artıyor. Bu dönemde bizlerin tavsiyeleri bağışıklık sistemini destekleyici gıdalarla beslenilmesi yararlı olabilir. Fakat viral enfeksiyonlarda yararlı olmayan şey antibiyotik kullanımının olmasıdır. Antibiyotiklerin hekim tanısı ve eczacı danışmanlığıyla kullanılmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA
AntibiyotikAntibiyotikKırşehirGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi İlk iş bakın ne yapacak 81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
15:58
Fenerbahçe’ye 75 bin kişilik stat teklifi Aziz Yıldırım açıkladı
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı
15:35
Kılıçdaroğlu’ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:49
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
14:48
Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 16:11:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Eczacı Durukafa, sonbaharda artan enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotiğe karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei