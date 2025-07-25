Eczacı, Heimlich Manevrası ile Çocuğu Kurtardı

'DAHA ÖNCE BU EĞİTİMİ ALDIM'

Şırnak'ta nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, 'Heimlich' manevrasıyla kurtaran eczacı Mehmet İtaç, "Saat 3-4 sularındaydı. Eczanede çalışıyorduk. Bir anne ve çocuğu karşıda alışveriş yapıyorlardı. Birden annenin çığlıklarını duydum. Hemen o tarafa doğru yöneldim. Herhalde çocuğun boğazında bir cisim kalmıştı. Çocuğa müdahalede bulundum. Heimlich manevrasını uygun gördüm. Daha önceden de bu eğitimi aldığım ve bildiğim için, bildiğim şeyi uyguladım. Çok şükür, çocuğun boğazındaki cismi çıkartabildik. Çocuğun durumu iyi" dedi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,