Eczacı Oğuzhan Tatar, yapay zekaya teşhis koydurmanın hayati risk taşıdığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eczacı Oğuzhan Tatar, yapay zekaya teşhis koydurmanın hayati risk taşıdığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eczacı Oğuzhan Tatar, yapay zekaya teşhis koydurmanın hayati risk taşıdığını söyledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü seminerinde Dr. Eczacı Oğuzhan Tatar, yapay zekaya teşhis koydurup ilaç tüketmenin hayati risk taşıdığını söyledi. Düzenlenen seminerde yapay zekanın hekim ya da eczacı olmadığı, bilinçsiz ilaç kullanımının organ hasarlarına yol açabileceği belirtildi.

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla düzenlenen seminerde konuşan Dr. Eczacı Oğuzhan Tatar, hastaların doktor muayenesi yerine yapay zekaya teşhis koydurup ilaç tüketmesinin hayati riskler barındırdığını söyledi.

Elazığ Belediyesi Sanat ve Sosyal İller Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen "Gereksiz ve Bilinçsiz İlaç Kullanımı" seminerinde, yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanında bilinçsiz kullanımı ve getirdiği riskler masaya yatırıldı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere vatandaşlar katılım sağladı. Seminerin açılışında konuşan Elazığ Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Sorumlusu Eda Çetiner, toplumsal farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti. Programda sunum yapan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Eyüp Esergün ise reçetesiz ilaç ve bağımlılık yapıcı maddelerin hukuki ile toplumsal boyutlarını aktardı. Seminerde yapay zeka ve ilaç kullanımı odaklı sunum gerçekleştiren Dr. Eczacı Oğuzhan Tatar, vatandaşların sağlık şikayetlerinde doğrudan yapay zeka sistemlerine başvurduğunu ifade etti.

Yapay zeka tabanlı uygulamaların bir hekim ya da eczacı gibi görülmesinin tehlikelerine değinen Dr. Eczacı Tatar, " Günümüzde basit bir baş ağrısı veya mide bulantısı yaşayan vatandaşlarımız, hekime başvurmak yerine yapay zekaya sorular sorarak teşhis koydurmaya ve ilaç belirlemeye çalışıyor. Yapay zeka en nihayetinde bir yazılım ve algoritma sistemidir hekim değildir, eczacı değildir. Kişinin klinik geçmişini, alerjik durumunu veya vücut reaksiyonlarını analiz edemez. Yapay zekanın yönlendirmesiyle bilinçsizce alınan ilaçlar, ciddi sağlık sorunlarına ve organ hasarlarına yol açabilecek potansiyele sahiptir" dedi.

Seminer, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Eczacılar GünüYapay ZekaTeknolojiSağlıkDünyaEylülTatarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova’da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı Yüksekova'da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı
Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan’dan dönemiyorlar Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'dan dönemiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü
Şişli’de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu Şişli'de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu
Gaziosmanpaşa’daki dayak olayında yeni perde Kiracı, ev sahibi Wilma Elles’i işaret etti Gaziosmanpaşa'daki dayak olayında yeni perde! Kiracı, ev sahibi Wilma Elles'i işaret etti
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
17:30
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
17:30
Trump BM’de konuştu İran’a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Trump BM'de konuştu! İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
17:13
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
16:54
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
16:48
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 18:09:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Eczacı Oğuzhan Tatar, yapay zekaya teşhis koydurmanın hayati risk taşıdığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement