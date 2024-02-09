Edirne'de doktoru darp eden şüpheli tutuklandı
Darp edilen kadın doktorun meslektaşları sağlıkta şiddeti kınadı
EDİRNE - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kadın doktoru darp eden hasta yakını tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti. Hasta yakınına ölüm bilgisini veren görevli doktor B.Ö., vefat eden kişinin oğlu V.K'nin saldırısına uğradı. Doktorun darp edildiğini gören güvenlik görevlisi ve orada bulunan bir kişinin araya girmesiyle saldırgan şahıs V.K. oradan uzaklaştırtıldı. Hastaneden yapılan "Beyaz Kod" ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine giderek şüpheli V.K'yi gözaltına aldı. Doktora yumruk ve tokatlar atan V.K'nin 1.30 promil alkolü olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ardından V.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Edirne'deki 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde sağlık çalışanları yaşanan olaya tepki gösterdi. Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edirne'mizde ve güzel vatanımızın her bir köşesinde bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyor, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" denildi.
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