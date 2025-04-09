Edirne'de Kanser Farkındalık Etkinliği

Üniversite öğrencilerinden kanser farkındalık etkinliği

EDİRNE - Edirne'de hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından, Saraçlar Caddesi'nde kanser farkındalık standı kurularak vatandaşlara broşür dağıtıldı ve bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte kendi kendine meme muayenesinin önemine de dikkat çekildi.

Edirne'de üniversite öğrencileri tarafından Kanser Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Saraçlar Caddesi'ne kurulan stantta, vatandaşlara meme ve akciğer kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler veren öğrenciler, bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık oluşturdular.

Hazırladıkları broşürlerle vatandaşları bilgilendirdiklerini ve kanserin erken taramalarla önlenebilir olduğuna dikkat çekmek istediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Doç. Dr. Seda Kurt, kadınlarda en çok meme kanseri, erkeklerde ise akciğer kanseri görüldüğüne değinerek hazırladıkları pembe ve beyaz kurdelelerle dikkat çekmek istediklerini aktardı.

Çalışmayı çok olumlu bulduklarını belirten vatandaşlardan Mehmet Özcan, "Dünya Kanser Haftası ve farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. En büyük etkenin sigara olduğunu söylüyorlar. Ben de 3 ay önce sigarayı bırakmıştım zaten. Herkese tavsiyem bir an önce sigarayı bırakması. Zaten kanserin ana sebebi düzensiz beslenme sigara ve hareketsiz yaşamdır. Herkes hareket etsin sigarayı bıraksın ve sağlıklı beslenmeye dikkat etsin. Bu kanser illetinden ülkece kurtulmuş olalım" ifadelerine yer verdi.

Hemşirelik bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mert Çalışkan, Kanser Farkındalık Haftası dolayısıyla Saraçlar Caddesi'ne inip vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Kadınlarda en çok meme, erkeklerde ise akciğer kanseri görüldüğünü belirten Çalışkan, erken tanının önemi ve taramalarla ilgili bilgilendirme yaptıklarına değindi.

Vatandaşlardan Tuncay Kara, bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu ve her gördüğünde katılım sağladığını aktardı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Fatma Özdemir, "Broşürler dağıtıyoruz. Risk faktörlerini hastalarımıza tanımlıyoruz. Erken tanı konusunda bilinçlendirme yapıyoruz. Tansiyon ve kan basıncı ölçümü yapıyoruz. Tarama programlarına yönlendiriyoruz" dedi.