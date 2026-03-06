Edirne\'de Kanser Taraması Toplantısı

Edirne'de kanser taramasına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli bağırsak kanserine yönelik bilgilendirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonundaki toplantıda bağırsak kanserinde erken teşhisin önemi, tarama programları ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Uzman sağlık personeli tarafından yapılan sunumda, düzenli taramaların hastalığın erken evrede tespit edilmesindeki rolü ve vatandaşların tarama programlarına katılımının önemi vurgulandı.

Toplantıda gaitada gizli kan testi hakkında bilgilendirme yapılarak, katılımcılara test kitleri verildi ve testin kullanım şekli anlatıldı.