Edirne'de Öğrenciler Hastalara Yardımcı Olmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Edirne'de Öğrenciler Hastalara Yardımcı Olmaya Başladı

Edirne\'de Öğrenciler Hastalara Yardımcı Olmaya Başladı

Trakya Üniversitesi, 63 öğrenciyi hastanede kısmi zamanlı görevlendirerek hastalara destek sağlıyor.

15.10.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliğinde, hastalara refakat edip, işlemlerinde yardımcı olmak için işe alınan 63 öğrenci, göreve başladı. Çoğu yüksekokuldan 63 öğrenci, eğitim sonrası başladıkları işleri sayesinde hem gelir elde edecek hem de hastalar ile vicdani temas kuracak.

Trakya Üniversitesi, tedavi için hastaneye başvuran hastaların işlemlerini kolaylaştırmak ve onlara refakat etmeleri için üniversite bünyesinde eğitim gören 63 öğrenciyi kısmi zamanlı olarak işe aldı. İşlerine başlayan öğrenciler, hastanenin ana girişi, kan alma ünitesi, acil servis ve diş hekimliği gibi en kalabalık noktalarına yerleştirildi. Hastaneye gelen hastalar karşılarında tek tip giyimli öğrencileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi, aldıkları yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİREN BİR İŞ'

Öğrencilerin işe başlaması ile hastane fuayesinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in de katılımıyla tören düzenlendi. Öğrencilere hitaben konuşan Prof. Dr. Hatipler, yapacakları işin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ve manevi yükünün önemine değindi. Hastalarla ilişkinin insanın vicdanı ile olan eğitimi olduğunu belirten Hatipler, öğrencilerin böyle bir tecrübe kazanacakları için çok şanslı olduklarını ve bu vicdani tecrübenin hayatlarının ışığı olacağını söyledi.

'BOŞ ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ'

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz, hastaların hastanede geçirdikleri her dakikanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, "Biz de bu düşünceyle yola çıkarak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birlikte hastalarımızın zaman kaybının önüne geçmek ve doğru yerlere yönlendirebilmek için bir proje geliştirdik. Bu projeyi geliştirirken asıl amacımız, empati dediğimiz, halden anlayan bir zihniyetin ışığı altında ilerledik. Hastalarımızın halinden anlamaya çalıştık. Bu maksatla gelen hastalarımıza nereye gitmek istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Bize danıştıkları anda onları yönlendiriyoruz ve boş zaman kaybının önüne geçiyoruz" dedi.

'SIKINTILARINI PAYLAŞIYORUZ'

Hastaların sıkıntılarını da azaltmayı amaçladıklarını anlatan Yılmaz, "Baktığınız zaman hem hastanede sıkıntı içerisinde bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onların zaman kaybını önlemek, onların o anki stresine ortak olabilmek ki üzüntüler ve sıkıntılar paylaşılarak azalır, sevinçler paylaşılarak artar. Onların o anki sıkıntılarını paylaşarak, onlara yardımcı olarak sıkıntılarını azaltmayı hedefliyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız da hem kısmi zamanlı olarak hastanede bildikleri ortamda çalışıyor, ek bir gelir elde ediyor hem de hastalarımıza yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

'BİZİ GÖRDÜKLERİNDE MUTLU OLUYORLAR'

Trakya Üniversitesi öğrencisi Sema Mete, hastaların kendilerini gördüğünde şaşırdıklarını belirterek, "Hastalarımız geliyor, ihtiyaçlarını bize söylüyorlar. Biz de onların ihtiyacına göre, nereye gitmek istediklerini sorup oraya yönlendiriyoruz. Gidemeyecek durumda olanlar varsa da kendimiz götürüyoruz. Bugün ilk günümüz, hastalar da bu durumu biraz garipsedi. Genelde nereye gideceklerini güvenliğe soruyorlardı. Bizi gördükleri için mutlu olduklarını belirtiyorlar sıkça" dedi. Tedavi için kardiyoloji bölümüne gelen Fikri Türk, ilk kez böyle bir hizmetle karşılaştığını belirterek, "Sabah danışmaya geldik. Öğrenci kardeşlerime kardiyolojiyi sordum ve yerini gösterdiler. Bu beni mutlu etti, şimdi de muayenemi oluyorum. İlk defa burada rastladım böyle bir şeye, memnun oldum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Trakya Üniversitesi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Edirne'de Öğrenciler Hastalara Yardımcı Olmaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
16:22 Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex’i tarihten silecek Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
16:16 Merkez Bankası yetkilisinden “sıkı duruşa devam“ açıklaması Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması
16:08 Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini kahretti Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
16:05 Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:56 Fernando Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 12:38:19. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Öğrenciler Hastalara Yardımcı Olmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.