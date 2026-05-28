Efe Kalkan\'ın Zorlu İyileşme Süreci

28.05.2026 09:48
Halı sahada yaşadığı Lisfranc yaralanması sonrası Efe Kalkan, aylar süren tedaviye başladı.

ARKADAŞLARIYLA maç yaparken ayağında ciddi bir kırıklı çıkık meydana gelen 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Halı sahada yaralanan Kalkan'ın süreci hakkında da bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Tezgel, "Hastamızda halı sahalarda çokta sık görmediğimiz Lisfranc yaralanması tespit ettik. Bu yaralanma, ayağın tarak kemiklerini ilgilendiren hem kırıkların hem de çıkıkların bir arada bulunması durumudur. Zemindeki çukura basma ve ayağın sabit kalması sonucu ciddi bir hasar oluştu" dedi.

Halı sahada yaşadığı sakatlık sonrası ayağında ciddi kırık oluşan 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Tezgel, zemin hataları ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

'ISINMADAN SAHAYA ÇIKMAK EN BÜYÜK HATA'

Sakatlıkların en önemli nedenlerinden birinin ısınmadan spora başlamak olduğunu söyleyen Dr. Tezgel, "Halı sahaya gitmeden önce en az 15-20 dakika ısınma yapılmalı. Aksi halde kas ve bağ yaralanmaları kaçınılmaz hale gelebilir. Zeminin uygun olmaması, yanlış ayakkabı seçimi ve kişinin kondisyon seviyesinin yetersiz olması da risk faktörleri arasında yer alıyor" dedi.

Halı saha zeminlerinin ne çok kaygan ne de fazla tutucu olması gerektiğini ifade eden Dr. Tezgel, yanlış ayakkabı tercihinin de sakatlık riskini artırdığını söyleyerek "Özellikle çim saha kramponları halı sahada önerilmez. Bu tür ayakkabılar zemine fazla tutunarak diz ve ayak yaralanmalarına yol açabilir" diye konuştu.

'NADİR AMA AĞIR BİR YARALANMA: LİSFRANC'

Halı sahada yaralanan Kalkan'ın süreci hakkında da bilgi veren Dr. Tezgel, "Hastamızda halı sahalarda çokta sık görmediğimiz Lisfranc yaralanması tespit ettik. Bu yaralanma, ayağın tarak kemiklerini ilgilendiren hem kırıkların hem de çıkıkların bir arada bulunması durumudur. Zemindeki çukura basma ve ayağın sabit kalması sonucu ciddi bir hasar oluştu" dedi.

Hastanın ameliyat edildiğini belirten Dr. Tezgel, iyileşme sürecinin uzun ve sabır gerektirdiğini dile getirdi. Dr. Tezgel, "İlk 1-2 ay hasta ayağına basamaz. Sonrasında fizik tedaviyle yavaş yavaş yük verilir. Tam iyileşme genellikle 6 ayı bulur" ifadelerini kullandı.

'AYLARCA AYAĞIMIN ÜSTÜNE BASAMADIM'

Efe Kalkan ise yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"21 yaşındayım. Halı sahada sakatlanınca hastaneye geldim ve ayağımda ciddi bir kırık olduğu ortaya çıktı. Okan hocayla iletişime geçtik ve kısa sürede ameliyat oldum. Ameliyatım çok başarılı geçti ama iyileşme süreci gerçekten zordu. İlk birbuçuk ay ayağımın üzerine hiç basamadım. Daha sonra fizik tedaviye başladım ve yavaş yavaş yürümeye geçtim. Üçüncü aydan sonra değnekleri bırakabildim. Şu an daha iyiyim ama bu süreç bana ders oldu. Kesinlikle zemine dikkat edilmesi gerekiyor. Benim sakatlığım tamamen zeminden kaynaklandı. Ayakkabı seçimi de çok önemli, herkesin buna dikkat etmesini tavsiye ederim."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
