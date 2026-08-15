Eflal'dan Skolyoz İçin Yenilikçi Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eflal'dan Skolyoz İçin Yenilikçi Proje

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki Eflal Keskin, skolyozdan yola çıkarak yürüme dengesini ölçen bir sistem geliştirdi.

Trabzon'da skolyoz tedavisi gören 15 yaşındaki Eflal Keskin, yaşadığı yürüme ve denge sorunlarından yola çıkarak kendi deneyimini bilimsel projeye dönüştürdü.

Ortahisar ilçesindeki Merkez Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Keskin'e 3 yıl önce, omurganın sağa veya sola eğriliği olarak tanımlanan skolyoz teşhisi konuldu.

Tedavi sürecinde ayağının iç kısmına basma ve dengeli yürüyememe gibi sorunlar yaşayan Keskin, karşılaştığı güçlüklerin ardından skolyoz hastalarının kullanımına yönelik bir sistem geliştirmeye karar verdi.

Yaklaşık 10 ay çalıştığı proje kapsamında ayakkabının tabanına ivme sensörleri yerleştiren Keskin, bu sensörler aracılığıyla kullanıcının basışını, adımlarını ve yürüme dengesini takip eden bir sistem tasarladı.

Sistem, kişinin iki ayağı arasındaki basış dağılımının dengeli olmaması durumunda titreşim yoluyla kullanıcıyı uyarıyor.

"Tedaviyi klinik ortamdan günlük yaşama taşımayı hedefledim"

Eflal Keskin, AA muhabirine, Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde de eğitim aldığını belirterek, burada günlük hayatta karşılaşılan problemlere çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kendi tedavi sürecinin projeye ilham olduğunu ifade eden Keskin, yaklaşık 3 yıl önce skolyoz nedeniyle aylar süren fizik tedavi gördüğünü, her hafta tedaviye ve her ay kontrole gitmenin kendisi için yorucu olduğunu kaydetti.

Keskin, geliştirdiği sistemle tedaviyi klinik ortamdan günlük yaşama taşımayı hedeflediğini vurguladı.

Sistem kapsamında geliştirdiği ayakkabıda ivme ölçer sensörleri kullandığını anlatan Keskin, "Bu sensörler dengeyi ölçüyor. Basış dengemiz sağlanmadığında sistemimiz titreşimle beraber uyarı veriyor." dedi.

Keskin, skolyozda yana ve içe basma durumlarına sık rastlandığını dile getirerek, doğru yürüyüş alışkanlığı geliştirmek ve doğru postürü sağlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Sistem 10 gönüllüyle test edildi

Ayakkabıdan bilgisayara aktarılan verilerin kodlamasını da kendisinin yaptığını belirten Keskin, sistemin ayak hareketlerine göre ölçüm yaptığını aktardı.

Keskin, hastanın yürüyüş sırasında elde edilen verilerinin bilgisayar ortamında depolanabildiğine işaret ederek, bu verilerin doktor veya fizik tedavi uzmanıyla paylaşılabileceğini ve tedavinin gidişatının değerlendirilmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Sistemi 10 gönüllü skolyoz hastasının katılımıyla 2 hafta boyunca test ettiklerini belirten Keskin, yüzde 80 başarı sağlandığını vurguladı.

Keskin, projesiyle "TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda Türkiye üçüncüsü olduğunu da ifade etti.

Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Mehmet Ali Koçaslan da Keskin'in kendi yaşadığı sorundan yola çıkarak böyle bir proje geliştirmesinin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eflal'dan Skolyoz İçin Yenilikçi Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
10:58
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu
Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 11:59:34. #7.12#
SON DAKİKA: Eflal'dan Skolyoz İçin Yenilikçi Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.