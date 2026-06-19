Eflani'de Orman Personeline İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Eflani'de Orman Personeline İlk Yardım Eğitimi

Eflani\'de Orman Personeline İlk Yardım Eğitimi
19.06.2026 11:23
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Eflani'de düzenlenen ilk yardım eğitimi ile orman personeline acil durum bilgisi kazandırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Eğitim, Eflani Devlet Hastanesi sağlık personelinin katkılarıyla, Eflani Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara, Dr. Abdullah Berkay Çapraz ve Sağlık Teknikeri Şükran Özdemir Turan tarafından acil durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Katılımcılara; temel yaşam desteği çerçevesinde, kalp masajı ve suni solunum teknikleri, hava yolu tıkanıklıkları kapsamında, heimlich manevrası ve soluk borusunun açılması, acil müdahaleler çerçevesindr ise kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yaklaşım eğitimi verildi.

Eğitim programının ardından değerlendirmelerde bulunan Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu, ilk yardım bilgisinin acil durumlarda hayati önem taşıdığını belirterek, personelin bu alandaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Eyüboğlu, eğitimin planlanması ve uygulanmasında katkı sağlayan Eflani Devlet Hastanesi yönetimi ve sağlık personeline, Eflani Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm görevlilere teşekkür etti.

Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimin, personelin mesleki gelişimine ve iş sağlığı ile güvenliği kültürünün güçlendirilmesine önemli katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Eflani'de Orman Personeline İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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