Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde sağlık çalışanlarına yönelik "Sıtma" konulu eğitim programı düzenlendi.
Hastanede gerçekleştirilen eğitim, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Umut Devrim Binay tarafından verildi.
Programda sıtmanın bulaş yolları, korunma yöntemleri, erken tanı süreci, klinik bulgular ve güncel tedavi yaklaşımları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.
Katılımcıların sorularının yanıtlandığı eğitim, interaktif soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Sağlık › Eğitim Programı: Sıtma Konusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?