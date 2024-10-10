Egzama İçin Yenilikçi Kıyafet Projesi

Sağlık

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde geliştirilen 'Atopik Dermatitli hastalar için kıyafet' projesiyle, kumaş üzerine uygulanan madde sayesinde egzama hastalarının ataklarından bir tanesi kontrol altına alınabiliyor.

ERÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Kartal, 2 yıl önce halk arasında 'egzama' olarak bilinen, 'Atopik Dermatit' hastalığı üzerine çalışmalara başladı. Hastalarda görülen kaşıntı problemi ve ataklar üzerine kumaş geliştirdi. Kartal geliştirdiği projesi ile Siemens Healthineers Innovation Think Tank (eITT) & Future of HealtıST etkinliğine katıldı. Doç Dr. Demet Kartal, 'Atopik Dermatitli hastalar için kıyafet' projesi ile katıldığı etkinlikte 2'nci en iyi inovatif proje ödülü aldı. Kartal'ın geliştirdiği proje ile yastık yüzü, iç çamaşırı gibi kıyafetlere uygulanan madde sayesinde egzama hastalarının ataklarından bir tanesi kontrol altına alınabiliyor. Doç. Dr. Demet Kartal, "Yıllardır Atopik Dermatit, halk arasında bilinen adıyla egzama hastalığıyla ilgileniyorum. Hastaya şiddetli ve inatçı kaşıntı, kızarıklık ve kuruluk olarak yansımakta. Hastalarımız bu şikayetlerle bize gelmekte. Bununla ilgili birçok basamaklı tedavimiz var ama baktığımızda bu tedavilerin birçoğu hastanın normal yaşamını etkilemekte. Gerek krem, nemlendiricilerin kullanımı ve daha üst düzey tedavilerde hastaya bir zorluk getirmekte" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM AŞAMASINA GEÇME SÜRECİNDEYİZ'

Yaklaşık 2 yıl önce projeye başladıklarını aktaran Kartal, "Buradan yola çıkarak 'Bu hastalara ne yapabilirim?' diye düşündüğümde 'Hastanın günlük hayatını yormadan bir tedavi sürecine girebilir miyiz?' yoluyla bir proje başlattık. Neredeyse 2 yıl oldu. Önce teorik, sonra pratik anlamda çalışmalardan sonra projemizi hayata geçirdik. Bu süreçte de Siemens ekibinin sağlık profesörleri ile yaptığı bir etkinliğe başvurduk. Yaklaşık 100 etkinlik arasında 2'ncilik inovasyon ödülü aldık. Bu ihtiyacı zaten biliyorduk ama bunun da profesyonel bir ekip tarafından tekrar görülmesi mutluluk vericiydi. Şu anda üretim aşamasına geçme sürecindeyiz. Umarım hastaların hayatına biraz daha dokunup onların hayatını daha da kolaylaştıran, tedavilerine bir nebze de olsa destek olan bir ürün olarak hayata geçmiş olacağız" diye konuştu.

'HASTAYA HİÇBİR YÜK GETİRMEDEN YAPIYORUZ'

Dermatolojik hastalıkların hastanın hayat kalitesini düşürdüğünü belirten Kartal, şöyle konuştu:

"Çocukluk çağında akran zorbalığına kadar gidiyor ya da sadece kaşıntı çocuğun dersteki aktivasyonunu düşürürken erişkinlerde de iş verimliğini düşürüyor. Bunlar bizim şu anda ki en büyük problemimiz. Bu ölümcül bir hastalıktır demiyoruz, fakat hastanın günlük yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Dolayısıyla uyku kalitesinden günlük iş verimliliğine kadar her basamağı etkiliyor. İç çamaşırı veya günlük kıyafet olmazsa olmazımızdır. Uyguladığımız proses ile hastalığının tetikleyici nedenlerinden bir tanesini durdurabiliyoruz. Hastalık ataklarla giden bir hastalık olduğu için neden olan durumlardan bir tanesini kontrol altına almış oluyoruz. Bunu hastaya hiçbir yük getirmeden yapıyoruz. Zaten bir kıyafet giyecek. Bunu onun içinde hastaya uygulamış oluyoruz."