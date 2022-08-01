Elazığ'da dili boğazına kaçan genç adam kuyumcunun müdahalesiyle kurtuldu

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Elazığ'da bir kuyumcunun içerisinde şekeri düşerek bir anda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı. Adam, kuyumcunun müdahalesi ile kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞEKERİ DÜŞÜNCE YERE YIĞILDI

Olay, Kuyumcular Çarşısı içerisindeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden şeker hastası bir şahıs, ayakta beklerken "Şekerim düştü" dedi. Şahıs tam oturacakken bir anda yere yığıldı.

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Kuyumcu Bayram Saydam, şahsın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti. Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı. O anlar ise kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.