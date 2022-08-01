Elazığ'da dili boğazına kaçan genç adam kuyumcunun müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika
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Elazığ'da dili boğazına kaçan genç adam kuyumcunun müdahalesiyle kurtuldu

01.08.2022 14:28

Elazığ'da arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden bir kişi, şekerinin düşmesi sonucu yere yığıldı. Dili boğazına kaçan adamın imdadına kuyumcu yetişti. Genç adamın ölümden döndüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da bir kuyumcunun içerisinde şekeri düşerek bir anda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı. Adam, kuyumcunun müdahalesi ile kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞEKERİ DÜŞÜNCE YERE YIĞILDI

Olay, Kuyumcular Çarşısı içerisindeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden şeker hastası bir şahıs, ayakta beklerken "Şekerim düştü" dedi. Şahıs tam oturacakken bir anda yere yığıldı.

Dili boğazına kaçan genç adama hayati müdahale kamerada

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Kuyumcu Bayram Saydam, şahsın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti. Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı. O anlar ise kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dili boğazına kaçan genç adama hayati müdahale kamerada
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Kaynak: İHA

Elazığ, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Elazığ'da dili boğazına kaçan genç adam kuyumcunun müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da dili boğazına kaçan genç adam kuyumcunun müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika
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