Sağlık

Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde düzenlenen kurslarla motivasyon yükseliyor

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları açılan kurslarla moral buluyor.

Sağlık Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, moral ve motivasyonu artırmak amacıyla çeşitli kurslar düzenliyor. Hastanede açılan bu kurslar, ev tekstilinden giyime, rölyeften ebru ve çiniye kadar geniş bir yelpazede eğitim sunuyor. Hastalar, hasta yakınları ve hastane personeli, usta öğreticiler eşliğinde hem meslek öğreniyor hem de ruhsal destek alıyor. Özellikle hastanede uzun süre kalmak zorunda olanlar için düzenlenen kurslar, sadece beceri kazanma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda moral ve motivasyonu da artırıyor. Hastane yönetimi ise, hastaların ve yakınlarının hastane deneyimini daha olumlu hale getirmek ve ruhsal destek sağlamak amacıyla bu tür etkinliklere önem verdiklerini kaydetti. Sadece sağlık hizmetleri sunmakla kalmayıp, toplumsal ve ruhsal ihtiyaçları da göz önünde bulunduran Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleniyor.

"Burada neredeyse hastalığı unutuyorsun"

Düzenlenen bu kurslarla birlikte moral bulduklarını dile getiren hasta yakını Sebahattin Yıldız (77), " Ben burada bir hasta bakıcısıyım. Burada bu ortamı gördüğümüz güzel. Buraya gelen hastalar da çok güzel vakit geçirdi. Hasta ve yakınlarının burada moral ve motivasyona ihtiyacı var. Buraya geliyor, daha huzurlu oluyorlar. Burada neredeyse hastalığı unutuyorsun, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hasta yakınları ile beraber kaynaşıyoruz, sohbet ediyoruz"

Sağlık çalışanı Feride Makta, " Öğlen aralarında ve boş vakitlerimde buraya gelmeye çalışıyorum. Burada güzel etkinliklerimiz oluyor. Rölyef, dikiş nakış gibi güzel etkinliklerimiz oluyor. Hasta yakınları ile beraber kaynaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Hocalarımızla birlikte burada güzel işler başarıyoruz. Bize bu imkanları sağladıkları için Sağlık Bakanlığı'na, Halk Eğitim Merkezi'ne ve en önemlisi bizimle ilgilendikleri için Şengül hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.