Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü lenfoma farkındalığı için bilgilendirme stantları açtı

Elazığ'da lenfoma hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve erken tanının önemine dikkat çekilmesi amacıyla bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Lenfoma Farkındalık Günü çerçevesinde lenfoma hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve erken tanının önemine dikkat çekilmesi amacıyla çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, müdürlüğe bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri ile ilçelerde hizmet veren Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde bilgilendirme stantları kuruldu.

Kurulan stantlarda vatandaşlara lenfoma hastalığı hakkında bilgi verilirken, hastalığın belirtileri, erken tanının önemi ve sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerle, vatandaşların lenfoma konusunda farkındalıklarının artırılması ve erken tanı konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.