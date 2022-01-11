Emekli General Libya'dan İzmir'e gelip, robotik prostat ameliyatı oldu - Son Dakika

PROSTAT büyümesi nedeniyle yaşadığı Libya'da aradığı şifayı bulamayan 61 yaşındaki emekli General Mohamed Alfurjani, İzmir'de robotla gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Türkiye'de tedavi olanaklarının çok iyi olduğunu duyduğunu ve araştırmaları sonucunda da İzmir'i tercih ettiğini söyleyen Alfurjani, ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilip, ülkesine döndü.

Libya'da uzun yıllar üst düzey askeri yetkili olarak görev yaptıktan sonra emekli olan General Mohamed Alfurjani'ye, yaklaşık 5 yıldır önce prostat büyümesi teşhisi konuldu. Mesaneyi dolduran ve yaklaşık bir portakal büyüklüğüne ulaşan prostatı nedeniyle normal yollardan tuvalet ihtiyacını gideremeyen ve bu nedenle sonda ile yaşamak zorunda kalan emekli general, ülkesinde gördüğü tedavilerden şifa bulamayınca araştırmaya başladı.

'TÜRKİYE'DE TIBBIN ÇOK İLERİ OLDUĞUNU DUYMUŞTUM'

Pek çok ülkedeki tedavi seçeneklerini araştıran emekli General Alfurjani, seçimini Türkiye'den yana kullandı. Yaklaşık 4 bin 500 kilometre mesafeden İzmir'deki Medicana International İzmir Hastanesi'ne gelen Alfurjani'ye robotik prostat hiperplazisi ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatının çok iyi geçtiğini söyleyen emekli General Alfurjani, "Araştırmaya başlamadan önce Türkiye'de tıbbın çok ileri düzeyde olduğunu, doktorların çok iyi olduklarını zaten duymuştum. Araştırmalarımda da bunu gördüm. Türkiye'ye gelmek için fazla düşünmedim. Şu an gayet iyiyim, çok uzun zamandır yaşadığım sorunlarım sona erdi" dedi. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilen Alfurjani, ülkesine döndü.

ROBOTİK AMELİYATLARA İLGİ ARTTI

Robotik cerrahinin, üroloji ağırlıklı olmak üzere birçok cerrahi branşta başarı ile kullanıldığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, "Robot hem hasta hem hekim için konfor sağlıyor. Hasta günlük hayatına çok daha erken dönebiliyor. Sadece prostat kanserlerinde değil, prostatın iyi huylu büyümesinde belli bir hacimden sonra da rahatlıkla robot kullanabiliyoruz. Hastaların bu konuda bilinçlenmesi ve bilgiye ulaşımın günümüzde çok daha kolay olması nedeniyle hastalar ameliyatlarının robotik olarak yapılmasını istiyor. Sadece 14 günde 12 robotik prostat kanseri ve prostat büyümesi ameliyatı gerçekleştirdik. Bu sayı gün geçtikçe daha da artıyor" diye konuştu.