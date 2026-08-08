Emet Sahipsiz Hayvan Bakımevi hizmete açıldı

Kütahya'nın Emet ilçesi ve çevresine hizmet verecek Sahipsiz Hayvan Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, yeni tesisle birlikte Kütahya genelinde hizmet veren sahipsiz hayvan bakımevi sayısının dörde ulaştığını söyledi. Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Işın, bugüne kadar 66 personel ve 13 araçla 19 bin 100 sahipsiz köpeğin toplandığını ifade etti.

Bakımevlerinin hayvanların yaşam şartları gözetilerek modern standartlarda inşa edildiğini belirten Vali Işın, tesislerde açık ve kapalı yaşam alanları, sundurmalar, sosyal alanlar ve sağlık ünitelerinin bulunduğunu kaydetti. Bakımevlerinde veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin görev yaptığını da aktardı.

Tesislerin çevre düzenlemesine ve yeşillendirilmesine de önem verdiklerini dile getiren Işın, Emet'teki bakımevinin sonbahar döneminde büyük ağaçların dikilmesiyle daha yeşil ve doğal bir görünüme kavuşturulacağını söyledi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalarla Kütahya'da önemli bir mesafe kat edildiğini vurgulayan Vali Musa Işın, yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların cadde ve sokaklarda daha güvenli ve rahat şekilde hareket edebildiğini ifade etti.

Çalışmalara katkı sağlayan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği yönetimine, personele ve belediyelere teşekkür eden Işın, eylül ayından itibaren gerekli personel ve araçların temin edilmesiyle çalışmaların tamamen Valilik bünyesindeki birlik üzerinden yürütülmesinin hedeflendiğini kaydetti.