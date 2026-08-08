Emet Sahipsiz Hayvan Bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emet Sahipsiz Hayvan Bakımevi hizmete açıldı

Emet Sahipsiz Hayvan Bakımevi hizmete açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde sahipsiz hayvan bakımevi törenle açıldı. Vali Musa Işın, Kütahya genelinde bakımevi sayısının 4'e ulaştığını, bugüne kadar 19 bin 100 sahipsiz köpeğin toplandığını söyledi.

Kütahya'nın Emet ilçesi ve çevresine hizmet verecek Sahipsiz Hayvan Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, yeni tesisle birlikte Kütahya genelinde hizmet veren sahipsiz hayvan bakımevi sayısının dörde ulaştığını söyledi. Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Işın, bugüne kadar 66 personel ve 13 araçla 19 bin 100 sahipsiz köpeğin toplandığını ifade etti.

Bakımevlerinin hayvanların yaşam şartları gözetilerek modern standartlarda inşa edildiğini belirten Vali Işın, tesislerde açık ve kapalı yaşam alanları, sundurmalar, sosyal alanlar ve sağlık ünitelerinin bulunduğunu kaydetti. Bakımevlerinde veteriner hekimler ve sağlık ekiplerinin görev yaptığını da aktardı.

Tesislerin çevre düzenlemesine ve yeşillendirilmesine de önem verdiklerini dile getiren Işın, Emet'teki bakımevinin sonbahar döneminde büyük ağaçların dikilmesiyle daha yeşil ve doğal bir görünüme kavuşturulacağını söyledi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalarla Kütahya'da önemli bir mesafe kat edildiğini vurgulayan Vali Musa Işın, yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların cadde ve sokaklarda daha güvenli ve rahat şekilde hareket edebildiğini ifade etti.

Çalışmalara katkı sağlayan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği yönetimine, personele ve belediyelere teşekkür eden Işın, eylül ayından itibaren gerekli personel ve araçların temin edilmesiyle çalışmaların tamamen Valilik bünyesindeki birlik üzerinden yürütülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Kütahya, Sağlık, Çevre, Yaşam, Emet, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Emet Sahipsiz Hayvan Bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 20:10:38. #7.13#
SON DAKİKA: Emet Sahipsiz Hayvan Bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.