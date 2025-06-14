Emre Çelikbaş'ın Kan Bağışı Hikayesi - Son Dakika
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Sağlık

Emre Çelikbaş'ın Kan Bağışı Hikayesi

Emre Çelikbaş\'ın Kan Bağışı Hikayesi
14.06.2025 13:50
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Laboratuvar teknisyeni Emre Çelikbaş, dayısına kan verdikten sonra düzenli kan bağışçısı oldu.

ANKARA'da, hastanede laboratuvar teknisyeni olan Emre Çelikbaş (39), 15 yıl önce ameliyat olan dayısına kan verdikten sonra her 3 ayda bir düzenli kan bağışında bulunmaya başladı. Çelikbaş, çalıştığı hastane ile Türk Kızılay'ın kan merkezlerine yılda 4 kez kan bağışında bulunduğunu söyleyerek, "Bir hastaya şifa kaynağı olabilmek benim için çok büyük mutluluk" dedi.

A-B-0 kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü Karl Landsteiner'in doğum günü nedeniyle 14 Haziran, 20 yıldır 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü' olarak kutlanıyor. Kan bağışının hayati önemine dikkat çekmek ve gönüllü kan bağışçılarına minnettarlığı ifade etmek üzere kutlanan bugün ile kan bağışı farkındalığı kazandırmayı da amaçlıyor.

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Emre Çelikbaş, 15 yıl önce ameliyat olan dayısına kan vermesinin ardından her 3 ayda bir düzenli kan bağışında bulunmaya başladı. Çalıştığı hastane ile Türk Kızılay'ın kan merkezlerine kan bağışında bulunan Çelikbaş, "Yılda 4 kere, her 3 ayda bir olacak şekilde kan bağışında bulunuyorum. Bazen Kızılay'a ya da bazen bu hastaneye bağışta bulunuyorum. İlk etapta yakınımın vasıtasıyla geldim. Dayımın ihtiyacı vardı kana, kan bağışında bulundum. Ama sonra bu kan bağışının hastalara faydası olduğunu gördükçe motive oldum. Her 3 ayda bir bağışlamam yönünde telkinde bulununca uzmanlar, bağışlamaya karar verdim. Kendimi sağlıklı hissettiğim sürece kan verdim. Verdikçe de mutlu oldum. Hem hastalara faydası olduğunu görmek, bir kişiye bir faydamın olmasını bilmek beni daha fazla motive etti. Duygusal olarak kan verdikten sonra büyük bir haz hissediyorsun. Büyük bir mutluluk hissediyorsun. Bunun en büyük nedenlerinden biri sonuçta kan dışarıdan üretilebilen bir şey olmadığı için bir hastaya dokunabilmek, bir hastaya yardımcı olabilmek, bir hastaya şifa kaynağı olabilmek çok büyük bir mutluluk kaynağı benim için. Mutlu oluyorum bu şekilde. Dayımın ameliyatta ciddi anlamda kana ihtiyacı vardı. Çok kişiye ricada bulunmak zorunda kaldık o dönem. Biz de kendimiz verdik. Aslında o ricalara bile gerek kalmadan insanların bağışlarla, insanları zora sokmadan hayat kurtarabileceklerini düşünüyorum" dedi.

'GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE YAPILMALI'

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Soner Yılmaz ise Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner'in doğum günü nedeniyle 14 Haziran'ın, 20 yıldır 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü' olarak kutlandığını söyleyerek, "Bugün hem kan bağışçılarına, kan bağışlayanlara bir teşekkür, hem de daha önceden kan bağışı yapmayan kişilere bu anlamda bağış yapma konusunda bir farkındalık yaratmak ve onları bu konuda motive etmek amacını taşıyor. Sağlıklı bireyler, erkekler yılda 4 sefer, kadınlar ise yılda 3 sefer olmak üzere 18-60 yaş aralığında olmak kaydıyla ve 50 kilogramın üstünde ise bu kişiler kan bağışçısı olabilmektedirler. Kan bağışı gönüllülük esasına göre yapılmalı ve karşılıksız olmalıdır. Biz ülkemizde de bağışçılarımızı bu şekilde bağış yapmaya davet ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli, kan bağışı yapmak. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla biz bağışçılarımızı düzenli bağışçı olma konusunda motive etmek istiyoruz. Daha önceden kan bağışı yapmayanları ilk defa kan bağışı yapmaya, hayatında en az 1 kere kan bağışında bulunanları ise düzenli kan bağışçısı olmaya çağırıyoruz. Çünkü kana hangi şartlarda ve ne kadar miktarda ihtiyacımız olacağı hiçbir zaman belli değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Soner Yılmaz, Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Emre Çelikbaş'ın Kan Bağışı Hikayesi - Son Dakika

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