Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği aşının önemine dikkati çekti - Son Dakika
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği aşının önemine dikkati çekti

26.04.2022 14:08
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği aşının önemine dikkati çekti

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) aşıların insanların sağlıklı kalmasında önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) aşıların insanların sağlıklı kalmasında önemli olduğunu belirtti.

Aşı Haftası dolayısıyla EKMUD Bağışıklama Çalışma Grubu üyeleri Prof. Dr. İftihar Köksal, Prof. Dr. Serap Gençer ve Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan ortak yazılı açıklama yaptı.

Prof. Dr. Köksal, çiçek hastalığına karşı koruma sağlamak için geliştirilen ilk aşıdan Kovid-19 vakalarını önlemek için kullanılan en yeni aşılara kadar 200 yüzyıldan fazla bir süredir aşıların insanların sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Aileler ve toplulukların, sevdiklerini korumak için aşılara güvendiğini aktaran Köksal, aşıların değerinin verilen doz sayısından çok daha ötesi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Taşbakan ise Aşı Haftası teması olarak "2022 Herkes İçin Uzun Ömür" temasının belirlendiğini kaydederek, "Bu tema, aşıların hayatımızdaki önemini, sevdiklerimizi korumamızı ve uzun, sağlıklı bir yaşam sürmemizi mümkün kılabileceği fikri etrafında insanları birleştirmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

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İftihar Köksal, Mikrobiyoloji, Türkiye, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği aşının önemine dikkati çekti - Son Dakika


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