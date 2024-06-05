Sağlık

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasını amaçlayan Model Ev projesi hayata geçirildi

ANKARA - Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi tarafından hizmete sunulan ve ilk olma özelliği taşıyan Model Ev projesi sayesinde engelli bireyler, ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre düzenleme ve günlük yaşam aktivitelerine tam katılım imkanı bulacak.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ergo terapi Biriminde açılışı yapılan "Model Ev" Projesi, hastaların ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre düzenleme ve günlük yaşam aktivitelerine tam katılıma teşvik ediyor.

Engelli bireyler tarafından Hastanede tedavi gördüğü esnada kullanılabilecek olan TSE kriterlerine uygun bir şekilde tasarlanan ve hazırlanan Model Ev sayesinde bireyin fonksiyonel kazanımlarının gerilemesi veya yaralanmayı önlemek için çevreyi birey odaklı düzenlemesi amaçlanıyor.

Model ev ayrıca gerekli ve istenen günlük faaliyetlerin emniyetle gerçekleştirilmesini, bireyin günlük yaşamını sürdürebilme yetenekleri ve yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Fizik Tedavi Hastanesinde tedavi sürecini tamamlayıp taburcu olacak tüm engelli bireylerin, evlerinde kimseye bağımlı olmadan nasıl yaşayabileceklerini ve isterlerse kendi evlerinde bu sistemi nasıl kuracaklarını "Model Ev" sayesinde öğrettiklerini Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Demirtaş," Model Evimiz'de bir evde olması gereken tüm yaşam alanları mevcut. Sizler de göreceksiniz ki mutfak tezgahında yapacağınız belki de 5-10 santimetrelik bir değişiklik, bir kişiyi başkasına bağımlı olmaktan kurtaracak. Bu projede çok büyük bir emek, özveri ve başarı var. Ben de başta ergoterapist arkadaşlarımız olmak üzere projede emeği geçen Hastane Yöneticilerimize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor, Ankara Etlik Şehir Hastanesi olarak daha birçok önemli başarıya ve ilklere birlikte imza atmayı diliyorum" İfadelerini kullandı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise bireyin fonksiyonel kayıp yaşadıktan sonra yeni hayatına alışma sürecinde farklı ihtiyaçlar hissettiğini dile getirerek, "Bu ihtiyaçları gerçekleştirmek ve yeni hayata tekrar tutunmak amacıyla Model Ev'de küçük modifikasyonlarla hastalarımızın hayata çok daha sıkı tutunmasını, o hayata sahip çıkmalarını ve kendilerini yakınlarının üzerinde bir yük değil; onlara yardımcı ve kendi işlerini görür tarzda hissetmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışta, Ergoterapi birim sorumlu hekimi Prof. Dr. Ebru Karaca Umay, Başhekim Vekili Dr. Öğt. Üyesi Ayşegül Yaman, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nihat Ülgen ve hastane personeli de yer aldı.