Engelli bireylerin topluma kazandırılmasını amaçlayan Model Ev projesi hayata geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasını amaçlayan Model Ev projesi hayata geçirildi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi tarafından hizmete sunulan Model Ev projesi sayesinde engelli bireyler, ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre düzenleme ve günlük yaşam aktivitelerine tam katılım imkanı bulacak. Model Ev, engelli bireylerin fonksiyonel kazanımlarını artırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor. Proje, engelli bireylerin evlerinde nasıl bağımsız bir şekilde yaşayabileceklerini öğretmeyi amaçlıyor.

05.06.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasını amaçlayan Model Ev projesi hayata geçirildi

ANKARA - Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi tarafından hizmete sunulan ve ilk olma özelliği taşıyan Model Ev projesi sayesinde engelli bireyler, ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre düzenleme ve günlük yaşam aktivitelerine tam katılım imkanı bulacak.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ergo terapi Biriminde açılışı yapılan "Model Ev" Projesi, hastaların ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre düzenleme ve günlük yaşam aktivitelerine tam katılıma teşvik ediyor.

Engelli bireyler tarafından Hastanede tedavi gördüğü esnada kullanılabilecek olan TSE kriterlerine uygun bir şekilde tasarlanan ve hazırlanan Model Ev sayesinde bireyin fonksiyonel kazanımlarının gerilemesi veya yaralanmayı önlemek için çevreyi birey odaklı düzenlemesi amaçlanıyor.

Model ev ayrıca gerekli ve istenen günlük faaliyetlerin emniyetle gerçekleştirilmesini, bireyin günlük yaşamını sürdürebilme yetenekleri ve yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Fizik Tedavi Hastanesinde tedavi sürecini tamamlayıp taburcu olacak tüm engelli bireylerin, evlerinde kimseye bağımlı olmadan nasıl yaşayabileceklerini ve isterlerse kendi evlerinde bu sistemi nasıl kuracaklarını "Model Ev" sayesinde öğrettiklerini Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Demirtaş," Model Evimiz'de bir evde olması gereken tüm yaşam alanları mevcut. Sizler de göreceksiniz ki mutfak tezgahında yapacağınız belki de 5-10 santimetrelik bir değişiklik, bir kişiyi başkasına bağımlı olmaktan kurtaracak. Bu projede çok büyük bir emek, özveri ve başarı var. Ben de başta ergoterapist arkadaşlarımız olmak üzere projede emeği geçen Hastane Yöneticilerimize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor, Ankara Etlik Şehir Hastanesi olarak daha birçok önemli başarıya ve ilklere birlikte imza atmayı diliyorum" İfadelerini kullandı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise bireyin fonksiyonel kayıp yaşadıktan sonra yeni hayatına alışma sürecinde farklı ihtiyaçlar hissettiğini dile getirerek, "Bu ihtiyaçları gerçekleştirmek ve yeni hayata tekrar tutunmak amacıyla Model Ev'de küçük modifikasyonlarla hastalarımızın hayata çok daha sıkı tutunmasını, o hayata sahip çıkmalarını ve kendilerini yakınlarının üzerinde bir yük değil; onlara yardımcı ve kendi işlerini görür tarzda hissetmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışta, Ergoterapi birim sorumlu hekimi Prof. Dr. Ebru Karaca Umay, Başhekim Vekili Dr. Öğt. Üyesi Ayşegül Yaman, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nihat Ülgen ve hastane personeli de yer aldı.

Kaynak: İHA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Engelli bireylerin topluma kazandırılmasını amaçlayan Model Ev projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gelecek hafta görüşeceğiz Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gelecek hafta görüşeceğiz
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli bireylerin topluma kazandırılmasını amaçlayan Model Ev projesi hayata geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement