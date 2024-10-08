Engelli Çocuklar İçin Rubik Küp Eğitimi

Sağlık

Geliştirdiği rubik küplerle engelli çocukların sosyal hayata katılımına destek sağlıyor

ANKARA - Bazı şekil ve Braille alfabesi sayesinde rubik küplere yeni algoritmalar kazandıran İranlı Klinik Psikilog Zohre Nazari, engelli alan çocukların sosyal hayata yeniden kazanımına yönelik eğitimler veriyor.

İran'da üniversite eğitimini tamamlayan ve 20 yılı aşkın süredir klinik psikolog olarak çalışan Zohre Nazari, yıllar önce Türkiye'ye göç etti. Üniversite eğitimi döneminde rubik küp yarışmaları izleyen nazari, yarışmacıların rubik küpü yaparken gözlerini kapattığını fark etti. Görme engellilerin sosyal zekasını ve becerisini geliştirmenin yanı sıra hafızalarını ve görselleştirme gücünü güçlendirmek adına bazı şekiller ve Braille alfabesi ile yeni rubik küp tasarlayan Nazari, oluşturduğu algoritma ile eğitim vermeye başladı. Nazari, eğitimin sonunda ise görme engellilerin rubik küpü tamamlayarak hissettiği başarı duygusundan dolayı topluma daha rahat ve güvenli bir şekilde karışabildiğini ifade etti.

Engelli çocukların zeka ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim verdiklerini dile getiren Nazari, "Görme engellilerle çok çalışmak istiyorum. Normal çocuklar rubik küp yarışmalarında gözlerini kapatıyorlar. Ben bunu gördüğümde görme engelli çocuklarla çalışmak istedim ve kendim bir rubik küp tasarladım ve eğitim vermeye başladım. Görme engelliler başarıyı yakalayınca kendilerine güvenmeye başlıyorlar. O zaman da iyi çalışıyorlar, kendilerini ifade edebiliyorlar ve ben onlarla çok çalıştım" dedi.

Otizm hastası çocukların kendi yaşıtlarıyla çok az iletişim kurabildiğini ifade eden Nazari, rubik küple çalışan otizmli çocukların sorun çözme ve mantıklı düşünme yeteneğini geliştirdiğini bu sayede normal hayatlarındaki yaşadıkları stres ve kaygı yönetiminin başarı hissi dolayısıyla arttığını belirtti.

İran'da üniversiteye gittim, orada üniversite eğitimimi tasarladım. İstisnai gruptakiler toplumda nasıl yaşayacaklar diye çok merak ediyordum. Bir toplumun geleceği bu nesil ve bu çocukların iyi olmaları benim için çok değerliydi. Bu çocuk bazı şeyleri başarsın ve becerebilsin. EQ'nun öğrenilmesi gerekiyor ve bu gruptakiler de bunu öğreniyorlar. Ben ilk başta çocuklarla başlamayı çok istedim. İran'da 20 sene anaokulum vardı. Hem kendi okulumda hem de diğer okullarda ailelerle konuştum ve onlara yardımcı oldum" açıklamasında bulundu.

İran'da çok fazla istisnai grupta yer alan çocuklarla çalıştığını ve geri dönüşlerin çok iyi olduğunu ifade eden Nazari, "Çocuklar çok mutluydu. Çocuk mutlu olursa derse gidebilir, iyi yaşayabilir. Mutlu olmazsa her şey sıkıntı da olur. Keysan ile ilk olarak robotik çalıştık. Robotiği çok iyi anlıyordu ve çok çalışıyordu. Daha sonra rubik küp eğitimine başladık. Zeka ve becerisini geliştirmek adına yaptığımız çalışmalardan biri rubik ve her birinin bir adı var" dedi.