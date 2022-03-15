Erciş'te yolu kapanan mahalledeki kalp hastası için seferberlik - Son Dakika

Erciş'te yolu kapanan mahalledeki kalp hastası için seferberlik

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalledeki kalp hastası kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Kızılören Mahallesinde yaşayan 40 yaşındaki Yıldız Çelebi'nin rahatsızlanması üzerine ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık görevlileri, güçlükle ulaştıkları köyde Çelebi'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırılan Çelebi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanın kayınpederi Teymur Çelebi, duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür ederek, "Gelinim rahatsızlandı. Yollar kapalı olduğu için belediye ekiplerine haber verdik. Ekipler gelerek yolumuzu açtı ve gelinim ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Allah razı olsun. Allah devletimizi var etsin" dedi.

Kepçe operatörü İbrahim Çelebi de, ekiplerine gelen bir ihbar doğrultusunda harekete geçtiklerini söyleyerek, "Ambulansla beraber yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından 40 yaşındaki kalp hastası kadına ulaştık. Hastamızı ambulansımıza bindirerek hastaneye gönderilmesine vesile olduk. Şu anda burada çalışmamız devam ediyor. Hastamıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.