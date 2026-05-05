Erciyes'te Organ Bağışı Standı Açıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde, "Organ Bağışı Farkındalık Standı" açıldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde düzenlenen programda, akademik ve idari personele, hasta ve hasta yakınlarına organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

"Organ Bağışı Farkındalık Standı"nı ziyaret edenlere, e-Nabız sistemi üzerinden nasıl organ bağışında bulunabilecekleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Gönüllü bağışçı olmak isteyen vatandaşların da organ bağışı formları, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzman sağlık personeli tarafından dolduruldu.

Standı ziyaret eden ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Burcu Baran, Organ Nakli Koordinasyon Merkezi sorumlu hemşiresinden stant hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafadar, vatandaşları iyilik hareketine destek olmaya davet ettiklerini belirterek, "Unutmamalıyız ki hayat kurtarmaya vesile olan organ bağışı, sadece 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nda değil, yılın her günü gündemimizde tutulması gereken hayati bir konudur." ifadesini kullandı.