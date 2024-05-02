Erciyes Üniversitesi\'nde Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi başladı

Sağlık

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 üniversiteden 150'nin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek kongre kapsamında yaklaşık 35 konferans verilecek.

Konferanslara 6 ayrı ülkeden konuşmacılar katılırken, kongrenin çıktıları da bir dergide yayınlanacak.

Kongrenin açılışında konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, tıp fakülteleri arasında ilk 10'da yer alan, akredite bir tıp fakültesi olan Erciyes Tıp'ın her zaman bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar da mensubu olduğu kurumda hem ulusal hem uluslararası anlamda önem taşıyan bir kongrenin açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genetik camiası olarak çok hızlı büyüdüklerini belirten Tıbbi Genetik Derneği Başkanı Doç. Dr. Taha Bahsi de yarısı kamuda yarısı özel sektörde olmak üzere şu anda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı 118 genetik hastalıklar değerlendirme merkezi bulunduğunu vurgulayarak, hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli hizmetler vermeye çalışan bir bölüm haline geldiklerini anlattı.