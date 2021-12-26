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Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü atlattı - Son Dakika

Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü atlattı

26.12.2021 10:37

Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü atlattı Korona virüse yakalanan ikiz bebeklere Özel Dünyam Hastanesi sahip çıktı Kayseri'de erken doğumlarının ardından korona virüse yakalanan ikizlere, Özel Dünyam Hastanesi sahip çıktı.

Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü atlattı

Korona virüse yakalanan ikiz bebeklere Özel Dünyam Hastanesi sahip çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de erken doğumlarının ardından korona virüse yakalanan ikizlere, Özel Dünyam Hastanesi sahip çıktı.

3 ay önce erken doğumla dünyaya gelen ikizler Yamaç ve Yağız, doğumlarından kısa süre sonra ateşlenerek rahatsızlandı. Doğumun gerçekleştiği hastanede yeterli imkan bulunmadığı için hastane arayışına giren aile Özel Dünyam Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye sevk edilen bebekler, yapılan test sonucu korona virüs olduğu anlaşılınca hemen tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinin ardından virüsü atlatan ikizler, servisteki müşahede sürecinin ardından taburcu edilecek.

Geldikleri hastanede yapılan test sonucu bebeklerin virüse yakalandığını öğrendiklerini söyleyen Anne Aycan Ağar, "Çocuklarım maalesef erken doğdu. Erken doğdukları için solunum yollarında sıkıntı vardı akciğerlerden dolayı. İkizlerden birisi gece bir anda rahatsızlandı aniden. Meğer covid olmuş. Ben hamilelik sürecinde geçirmedim ama doğum yaptığım hastanede, yeni doğan yoğun bakımda yatarken buraya sevk edildi. Buradaki doktorumuz da covid testi yapalım dedi ve o şekilde öğrendik biz çocuğumuzun virüse yakalandığını. Zaten diğer hastanede çocuğum covid olup da geldi buraya, orada bir test yapılmadı. Solunumu zorlaştığı için ve haliyle hastane de yetersiz olduğu için cihaz eksikliğinden dolayı buraya sevk edildi. Biz yaklaşık 3 aydır buradayız. Doktorumuzdan ve hastaneden çok memnunuz. Doktorumuz Sezin hanımın ilgisi bizi çok rahatlattı ve çok ilgilendi bizimle. Hastane de hemşireleri olsun, bakım koşulları olsun her şeyi ile ilgili ve iyi" dedi.

Baba Emre Ağar ise hastanelerin birçoğunun kabul etmediğini ama Özel Dünyam Hastanesi'nin kendilerine sahip çıktığını söyleyerek, "Çocuklar ikiz oldukları için erken doğum riskini bekliyorduk zaten ama daha sonrasında yaşanılacakları beklemiyorduk. Başka bir hastanede doğum oldu ve bizi 1-2 gün sonra makina yetersizliği gibi sebeplerle sevk etmek istediler. Bize de siz hastane bulun gibi söylemler yönelttiler ve sonrasında da mecbur kalarak buraya sevk ettiler. Biz buraya geldikten sonra doktorumuz Sezin hanım şüphelenerek covid testi yaptı. Burada çocukların her şeyi çok iyiydi. Birçok hastanede nöbetçi doktor yok ama burada 24 saat nöbetçi doktor da var. Çocuklarımız çok şükür iyiler. Şu an serviste müşahede altındalar sadece. Artık entübe değiller. İnsanlar hastane seçimi yaparken imkanlarını ve doktorlarını çok iyi araştırsınlar. Hiçbir yer bizi kabul etmezken, Özel Dünyam Hastanesi bizi kabullendi ve sahiplendi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü atlattı
Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü atlattı
Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü atlattı

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Koronavirüs, Hastane, Kayseri, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü atlattı - Son Dakika


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