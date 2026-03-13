Erken Teşhisle Kolon Kanserini Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erken Teşhisle Kolon Kanserini Yendi

Erken Teşhisle Kolon Kanserini Yendi
13.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hediye Şanal, erken teşhis ve başarılı ameliyatla kolon kanserini atlattı. Sağlığına kavuştu.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kabızlık ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Hediye Şanal'ın (82), yapılan tetkikler sonucu kolon kanseri olduğu anlaşıldı. Erken teşhis ve geçirdiği ameliyat sayesinde sağlığına kavuşan Şanal, "Sabah erken saatlerde hastaneye geldim. 'Ölüyorum, beni kurtarın' dedim. Ameliyat oldum ve o günden bu yana hiç ağrı çekmedim" dedi.

Beyşehir'de yaşayan Hediye Şanal, geçen aralık ayı sonunda kabızlık ve karın ağrısı şikayetiyle Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonucu Şanal'ın kolon kanseri olduğu anlaşıldı. Ameliyata alınan Şanal, 9 günlük hastanedeki sürecinin ardından taburcu oldu. Rutin kontrolleri devam eden ve sağlığını kavuşan Şanal, "Sabah erken saatlerde hastaneye geldim. 'Ölüyorum, beni kurtarın' dedim. Ameliyat oldum ve o günden bu yana hiç ağrı çekmedim. Doktorumla evlat gibi olduk. Allah ondan razı olsun. Şimdi çok iyiyim" dedi.

'TARAMA PROGRAMLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Turan Can Yıldız da erken teşhisin önemine değinerek, "Hastamız aralık ayının sonunda şiddetli kabızlık ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Dahiliye bölümündeki değerlendirmelerin ardından bize yönlendirildi. Muayenede, karnının sağ alt bölgesinde hassasiyet tespit ettik. Yaptığımız incelemeler sonucunda kolon kanserinden şüphelendik. Hastanemizde yapılan görüntüleme ve kolonoskopi işlemleri sonrası hastamıza kolon kanseri teşhisi koyduk. Gerekli tetkiklerin ardından hastalığın erken evrede olduğunu tespit ederek ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti ve hastamızı 9 gün hastanede takip ettikten sonra taburcu ettik. Erken tanı ile hastalıksız yaşam süreci için önemli bir fırsat yakalanabiliyor. Bu nedenle tarama programları büyük önem taşıyor. Daha önce 50 yaş ve üzeri için önerilen tarama programları, yeni araştırmalar doğrultusunda 45 yaşa kadar indirildi. Ailesinde kalın bağırsak kanseri öyküsü bulunanlar, kronik kabızlık yaşayanlar, makat bölgesinde kanama şikayeti olanlar ve kansızlık problemi bulunan kişilerin mutlaka tarama yaptırması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hediye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erken Teşhisle Kolon Kanserini Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında

10:40
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 11:01:39. #7.12#
SON DAKİKA: Erken Teşhisle Kolon Kanserini Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.