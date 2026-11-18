Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğinin katkılarıyla, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi işbirliği ve gönüllü tıp fakültesi öğrencilerinin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde stant kuruldu. Stantta hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldı.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Gülmez, Dünya KOAH Günü etkinliği dolayısıyla yaptığı açıklamada, KOAH, hava yolları ve akciğer dokusundaki değişikliklere bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanmasıyla seyreden, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Öksürük, balgam, nefes darlığı ve yorgunluk başlıca belirtileridir. TÜİK'in 2025 yılı verilerinde solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,1 ile ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Özellikle 40 yaş üzerinde olup tütün kullanımı veya zararlı solunum maruziyeti öyküsü olan kişilerde öksürük, balgam, nefes darlığı olduğu zaman KOAH yönünden değerlendirilmeli ve spirometri adı verilen nefes ölçüm testiyle doğrulanır" dedi.

Prof. Dr. İnci Gülmez, KOAH'la ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"KOAH'ın önlenmesi, yaşam boyunca zararlı maruziyetlerin azaltılmasını gerektirir. Bireysel önlemler; tütün kontrolü, temiz hava politikaları ve güvenli çalışma şartlarıyla birlikte uygulanmalıdır. Sigara, KOAH gelişiminde başlıca risk faktörlerinden biridir. Sigaraya hiç başlamamak ve kullananların bırakması, akciğer sağlığı için atılabilecek en etkili adımlar arasındadır. KOAH yalnızca sigara kullananlarda ortaya çıkmaz. Odun, kömür ve tezek gibi yakıtların dumanı, iç ve dış ortam hava kirliliği de hastalık riskini artırır. Toz, kimyasal maddeler, gazlar ve dumanın yoğun olduğu işlerde çalışanların korunması önemlidir. Akciğer sağlığının temelleri doğumdan önce atılır. Gebelikte ve çocuklukta tütün dumanından uzak durulması, yeterli beslenme, önerilen aşıların uygulanması gereklidir. Zararlı maruziyetleri bugün azaltmak, gelecekteki akciğer sağlığına katkı sağlar. Düzenli fiziksel aktivite ve rehabilitasyon, KOAH bakımının önemli bileşenleridir."

"KOAH tanısı konulduğunda tedavinizi ve kontrollerinizi sürdürün"

Prof. Dr. Gülmez, "Dünya KOAH Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı solunum belirtilerini önemsemeye ve akciğer sağlığı için harekete geçmeye, Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurarak ücretsiz sağlıklı yaşam danışmanlığı ve KOAH izlemlerini düzenli olarak yaptırmaya davet ediyoruz. Her nefes değerlidir. Tütünden uzak durun, belirtilerinizi önemseyin, düzenli hareket edin ve kontrollerinizi sürdürün." ifadelerini kullandı.