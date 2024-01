ERÜ Hayvan Hastanesi'nde 23 bin hayvan şifa buldu

Prof. Dr. Gültekin Atalan: "2023 yılında 16 bin 670 adet ile ilk sırada kediler yer aldı"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, 2023 yılında hastanede toplamda 23 bin 942 hayvanın tedavi edildiğini söyleyerek, "2023 yılında 16 bin 670 adet ile ilk sırada kediler yer aldı" dedi.

Hastanede 7/24 esaslı olarak hayvanlara hizmet verildiğini söyleyen ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, "Hayvan hastanemiz 2023 yılı içerisinde toplamda 23 bin 942 adet hastaya bakmıştır. Bunlar içerisinde kedi sayısı oldukça fazla. 16 bin 670 adet kedi hastanemize kabul edilmiş, çeşitli hastalıklarla tanısı koyulduktan sonra tedavisi yapılmıştır. Yine ikinci sırada 5 bin 561 adet köpek sayısı bulunmakta ve buzağı sayımız ise 622 adet olarak kayıtlarda görünmekte. Büyükbaş hayvan olarak sığır sayısı ise 99 adettir. Yine at sayısı ise 97 adet olarak kayıtlarda bulunmaktadır. Bilindiği üzere acil klinik hizmetimiz de devam etmektedir. 7/24 esaslı bir acil klinik hizmetimiz bulunmakta ve buradaki hayvan sayımız ise toplamda 3 bin 200 adet olarak not düşülmüştür. Geçen yıllara göre bir kıyaslama yaptığımızda hayvan sayıları açısından kedi sayısı sabit kalmakla birlikte diğer hayvan sayılarında bir miktar düşüş yaşanmıştır. Özellikle köpek, buzağı ve sığır sayısındaki düşün belirgin bir şekilde görünmektedir. Burada neden bir düşüş var noktasında ne diyebiliriz dersek de; muhtemelen artan maliyetlerin etkisinin köpek besleme oranlarında bir düşüşe neden olduğunu düşünmekteyiz. Bunun haricinde de önceki yıllara göre buzağı ve büyükbaş hayvan sayısında ortalama 3 bini geçen bir sayı olması dikkat çekerken şimdi bu sayının ortalama 700'lerde kalmasını tabi yine not düşülmesi gereken bir husus olarak kaydedilmesini söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Atalan, hastanede toplamda 4 kliniğin kamu hizmeti verdiğini söyleyerek, "Hastanemiz dediğim gibi 7/24 esaslı hizmet vermektedir. Toplamda 4 adet klinik olarak biz vatandaşlara kamu hizmeti vermekteyiz. İç hastalıkları, cerrahi, doğum ve suni tohumlama klinikleri olarak hizmet veriyoruz. Gündüz mesai saatlerinde hasta sayısının da daha çok yoğunlaştığını görüyoruz. Acil kısmında ise daha çok acil ihtiyacı olan hastalarımıza hizmet veriyoruz. Hastanemiz yine akredite olmuş bir hastanedir. Yani Avrupa standartlarına göre ve Avrupa'da bulunan veteriner fakültelerinin ayarında bulunan bir fakültedir. Tabi her geçen gün teknoloji gelişmekte ve teşhis imkanları farklılaşmakta. Biz de tabi bu konuda çağı yakalayabilmek adına hastanemizin daha modernize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bazı alet, ekipmanlarımız yeterli olsa da yine alet ve ekipmana ihtiyaç duymaktayız. Bunu da devletimizin katkıları ölçüsünde karşılamakla birlikte yine hayırsever vatandaşlarımızın da bu konuda katkıda bulunmalarını da bekliyoruz. Onlara da çağrıda bulunmak istiyoruz; evcil hayvanlar hepimizin dostu. Biz de onlara bakmakla burada yükümlüyüz. Dolayısıyla bizlerin de eksikliklerinin acil olarak tamamlanması adına bu talebimizi de yinelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.