Erzincan\'da El Hijyeni Farkındalık Etkinliği

Dünya El Hijyeni Günü kapsamında Erzincan'da, enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık standı kuruldu.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik, sağlık çalışanları ve hastalar tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'da katıldı. Kuyrukluyıldız, el hijyeninin güvenli sağlık hizmetinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"El hijyeni için harekete geç, hayat kurtar" temasıyla yürütülen etkinlikte, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarının el hijyeni konusunda bilinçlendirilmesinin enfeksiyonların önlenmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

Etkinlikte ayrıca Enfeksiyon Kontrol Komitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, El Hijyeni Koordinatörü Doç. Dr. Umut Devrim Binay ve Doç. Dr. Orçun Barkay ile asistan hekimler de yer aldı.

Bilgilendirme faaliyetlerinde doğru el yıkama teknikleri, el antiseptiği kullanımı ve enfeksiyonlardan korunma yöntemleri katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. - ERZİNCAN