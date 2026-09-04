Erzincan'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne-bebek sağlığı için bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne-bebek sağlığı için bilgilendirme standı açıldı

Erzincan\'da Halk Sağlığı Haftası\'nda anne-bebek sağlığı için bilgilendirme standı açıldı
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Erzincan'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farkındalık standı açıldı. Etkinlikte, gebelik ve lohusalık döneminde düzenli kontrollerin önemi vurgulanırken, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farkındalık standı açıldı. Gebelik ve lohusalık döneminde düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında anne ve bebek sağlığına yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan farkındalık standında, "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" sloganı kapsamında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikte, Gebe Okullarının anne adaylarına sunduğu hizmetler tanıtılırken, gebelik ve lohusalık dönemlerinde düzenli sağlık izlemlerinin anne ve bebek sağlığı açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Vatandaşlara ayrıca "Anne Yolculuğu" mobil uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek uygulamanın sunduğu hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri anlatıldı.

Standı ziyaret eden vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, ihtiyaç duyulan konularda sağlık personeli tarafından gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İHA

Erzincan, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzincan'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne-bebek sağlığı için bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne-bebek sağlığı için bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika
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