Erzincan\'da iş yeri disiplin kurulu toplantısı, Dr. Cihan Tekin başkanlığında yapıldı

Erzincan'da iş yeri disiplin kurulu toplantısı, Dr. Cihan Tekin başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde İş Yeri Disiplin Kurulu Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında yapıldı. Toplantıya Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanı Metin Bulut ve kurul üyeleri katıldı; gündemdeki konular ele alındı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde İş Yeri Disiplin Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında düzenlenen toplantıya, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, Başkan Yardımcısı Cengiz Mısırlı, Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanı Metin Bulut ve kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda iş yeri disiplin kurulunun gündemindeki konular ele alındı.
Kaynak: İHA
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