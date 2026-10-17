Erzincan'da kalp ve damar cerrahisi kliniğinin işleyişi toplantıda değerlendirildi - Son Dakika
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Erzincan'da kalp ve damar cerrahisi kliniğinin işleyişi toplantıda değerlendirildi

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Erzincan\'da kalp ve damar cerrahisi kliniğinin işleyişi toplantıda değerlendirildi
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi kliniğinin işleyişi ve hasta bakım süreçleri, Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında değerlendirildi. Hekimler ve hastane yönetiminin katıldığı toplantıda çözüm önerileri görüşüldü.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinin işleyişi ve sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği hekimleri ile hastane yönetiminin katılımıyla klinik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kliniğin işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve hasta bakım süreçleri ele alındı. Hizmet sunumunda karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Hakan GökalpErzincanHastaneGüncelSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da kalp ve damar cerrahisi kliniğinin işleyişi toplantıda değerlendirildi - Son Dakika
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