Erzincan'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı" ile "Çocuk Akademisi Programı" kapsamında öğrencilere yönelik eğitim etkinliği düzenlendi.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce Ziya Gökalp İlkokulu'nda gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara sağlıklı yaşam konusunda eğitim verildi.
Okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirme yapılırken, etkinliklere katılan çocuklara "sağlık elçisi" belgesi takdim edildi.
Programın çocuklarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması amacıyla düzenlendiği belirtildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Sağlık › Erzincan'da Sağlıklı Yaşam Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?