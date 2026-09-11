Erzurum\'da 1 haftada 410 gıda denetimi yapıldı, 14 ihbar anında sonuçlandırıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda akışını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir hafta içerisinde yüzlerce işletme mercek altına alındı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 04-11 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik toplam 410 denetim gerçekleştirildi. Tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması amacıyla yapılan eş zamanlı denetimlerde, mevzuata uygunluk durumları titizlikle kontrol edildi.

Vatandaşın ihbarları anında değerlendirildi

Saha denetimlerinin yanı sıra vatandaşların duyarlılığı da sürece büyük katkı sağladı. Denetim dönemi boyunca Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 14 başvuru, ekipler tarafından anında işleme alınarak sonuçlandırıldı. Yetkililer, vatandaşların gıda güvenliğine yönelik şüpheli durumları bildirmeye devam etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.