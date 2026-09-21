Erzurum'da aile hekimleri riskli bireylere doğru yaklaşım için eğitildi - Son Dakika
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Erzurum'da aile hekimleri riskli bireylere doğru yaklaşım için eğitildi

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Erzurum\'da aile hekimleri riskli bireylere doğru yaklaşım için eğitildi
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Erzurum'da il genelindeki aile hekimlerine yönelik intiharı önleme ve ruh sağlığını destekleme eğitimi düzenlendi. Eğitimde riskli bireylerin erken tespiti ve kriz anlarında doğru yaklaşım yöntemleri anlatıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, toplumda psikososyal iyilik halinin artırılması ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla aile hekimlerine yönelik önemli bir eğitime imza attı. İl genelinde görev yapan aile hekimlerine, "İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığının Desteklenmesi Eğitimi" verildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim programında, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi hedeflendi. Eğitim kapsamında, riskli grupta yer alan bireylerin erken dönemde belirlenmesi ve bu kişilere yönelik doğru, etkili ve zamanında yaklaşım yöntemleri detaylı bir şekilde ele alındı.

"Riskli Bireylere Doğru Yaklaşım Hayat Kurtarıyor"

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, eğitimde sunum yapan Psikolog Tuğba Yücel'in, aile hekimlerinin toplum sağlığındaki stratejik rolüne dikkat çektiği vurgulandı. Yücel, ruh sağlığı problemlerinin ve intihar riskinin önlenmesinde ilk başvuru noktası olan aile hekimlerinin farkındalığının büyük önem taşıdığını belirtti. Katılımcılara, riskli bireylerin nasıl analiz edileceği ve kriz anlarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda teknik bilgiler aktarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumun psikososyal yapısını güçlendirmeye ve birinci basamak sağlık çalışanlarının yetkinliklerini artırmaya yönelik bu tarz eğitim ve saha çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
ErzurumEğitimSağlıkSon Dakika

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