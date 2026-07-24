Erzurum'da Canlı Ameliyat Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Canlı Ameliyat Eğitimi

24.07.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Şehir Hastanesi'nde kapalı kalın bağırsak ameliyatı, uzman hekimlere canlı yayınla aktarıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ile hastane işbirliğiyle düzenlenen bilimsel organizasyonda, kapalı kalın bağırsak ameliyatı canlı yayınla uzman hekimlere aktarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bilimsel organizasyon kapsamında tıp literatürüne katkı sunan başarılı bir canlı cerrahi uygulaması gerçekleştirildi.

Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Aras Emre Canda tarafından yapılan kapalı kalın bağırsak operasyonu, ameliyathaneden konferans salonuna canlı olarak aktarıldı. İleri düzey teknoloji ve yöntemlerin uygulandığı operasyon, salondaki hekimlerce ilgiyle takip edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mesud Fakirullahoğlu'nun ev sahipliğinde, bilimsel eğitimin ön planda tutulduğu programa, derneğin başkanı Prof. Dr. Emre Balık ve yönetim kurulu üyeleri, genel cerrahi uzmanları ile çevre illerden gelen çok sayıda uzman doktor katıldı.

Operasyon sırasında salonda bulunan doktorlar, interaktif canlı yayın sayesinde merak ettikleri soruları ameliyat ekibine doğrudan yönelterek teknik detaylar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Programda konuşan Prof. Dr. Balık, dernek olarak bu tür üst düzey eğitim faaliyetlerini Anadolu'nun güçlü sağlık merkezlerinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen hastane ekibine teşekkür etti.

Başhekim Fakirullahoğlu da hastanenin akademik ve bilimsel çalışmalardaki vizyonuna dikkati çekerek, "Hastanemizde böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Dernek başkanımız ile üyelerine ve ameliyatı yapan ekibe teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerle bölgedeki sağlık hizmeti standartlarını daha da yukarı taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Canlı cerrahi uygulaması, ameliyatın başarıyla tamamlanmasının ardından katılımcı hekimlerin değerlendirme ve bilgi paylaşımı oturumuyla sona erdi.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Ameliyat, Erzurum, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum'da Canlı Ameliyat Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:07:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Canlı Ameliyat Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.