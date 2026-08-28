Erzurum\'da Gıda Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelindeki denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrolörleri tarafından 21-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında geniş kapsamlı bir denetim seferberliği yürütüldü. Yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı rutin ve habersiz denetimlerde toplam 249 iş yeri mercek altına alındı. İşletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve mevzuata uygunlukları titizlikle incelendi.

Alo 174 Gıda Hattı'na Anında Müdahale

Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması konusunda vatandaşların ihbarlarını değerlendiren ekipler, "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden gelen bildirimlere de anında yanıt verdi. Son bir hafta içerisinde hat üzerinden yapılan 16 başvuru gıda kontrol ekiplerince yerinde incelenerek hızlı bir şekilde karara bağlandı ve gerekli yasal işlemler titizlikle uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için saha denetimlerinin kararlılıkla süreceğini belirterek, halk sağlığını tehdit eden hiçbir olumsuzluğa geçit verilmeyeceğini vurguladı. Vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.