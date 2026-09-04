Erzurum'da son bir haftada 120 gıda işletmesi denetlendi, 20 ihbar sonuçlandırıldı - Son Dakika
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Erzurum'da son bir haftada 120 gıda işletmesi denetlendi, 20 ihbar sonuçlandırıldı

Erzurum\'da son bir haftada 120 gıda işletmesi denetlendi, 20 ihbar sonuçlandırıldı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında kent genelinde yem ve gıda üretimi yapan 120 işletmeyi denetledi. Aynı dönemde Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan 20 başvuru incelenerek sonuçlandırıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yem ve gıda üretimi yapan 120 işletme denetlendi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen saha çalışmalarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Açıklamada, 28 Ağustos - 04 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik toplam 120 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Alo 174 Gıda Hattı'na Anında Müdahale

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması noktasında gelen ihbarları da titizlikle değerlendiren ekipler, tüketici bilincinin en önemli halkası olan Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen başvuruları da es geçmedi. Yetkililer, aynı tarihler arasında gıda hattı kanalıyla vatandaşlardan ulaştırılan 20 başvurunun hızlı bir şekilde incelenerek karara bağlandığını ve gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla üretimden tüketime kadar olan tüm süreçlerde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Ağustos, Erzurum, Sağlık, Eylül, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum'da son bir haftada 120 gıda işletmesi denetlendi, 20 ihbar sonuçlandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da son bir haftada 120 gıda işletmesi denetlendi, 20 ihbar sonuçlandırıldı - Son Dakika
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