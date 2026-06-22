Erzurum'da Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı

Erzurum\'da Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı
22.06.2026 11:41
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ÇÇÖZGEM, otizm ve özel ihtiyaçlı çocuklara bütüncül tedavi sunacak çok disiplinli bir merkez.

Erzurum Şehir Hastanesi, bölgedeki otizm ve diğer özel ihtiyaçlı çocukların tanı ve tedavi süreçlerine tamamen yeni bir boyut kazandıracak olan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'ni (ÇÖZGEM) hizmete açtı.

Bölge Blok 1. katta hasta kabulüne başlayan merkez, çocukların tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacak dev bir uzman kadrosuyla bölgeye hizmet verecek. Erzurum Şehir Hastanesi, sağlık alanındaki öncü yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Özel ihtiyacı olan veya bu tanılarla ilgili şüphe taşınan çocukların ilk tanıdan tedaviye kadar olan tüm süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alacak olan ÇÖZGEM birimi kapılarını açtı.

Tek çatı altında multidisipliner güçlü kadro

Merkezde, çocukların ve gençlerin ruh sağlığı ile gelişim süreçlerini en ince ayrıntısına kadar takip edecek profesyonel bir ekip bir araya getirildi. ÇÖZGEM bünyesinde; çocuk psikiyatrisi uzmanı, bireysel hizmet danışmanı, ergoterapist, çocuk gelişimi uzmanı, dil ve konuşma terapisti, psikolog ve sosyal çalışma uzmanı görev alıyor. Farklı disiplinlerin bir arada çalışması sayesinde, özel ihtiyaçlı her çocuk için en doğru ve kapsamlı tedavi planı hızlıca hayata geçirilecek.

Otizm, algısal gelişim ve konuşma geriliğinde erken tanı ve tedavi

ÇÖZGEM, özellikle otizm, algısal gelişim geriliği ve konuşma geriliği gibi çocukluk döneminin hassas süreçlerinde hayati bir rol oynayacak. İlk tanı anından itibaren çocuğun ve ailenin yanında olacak olan profesyonel kadro, bireysel gelişim takipleri ve terapi programlarıyla çocukların hayata daha güçlü tutunmalarını sağlayacak.

Nasıl başvuru yapılır

Erzurum Şehir Hastanesi Bölge Blok 1. Katta hizmet vermeye başlayan ÇÖZGEM biriminden destek ve hizmet almak isteyen ailelerin, öncelikle Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümünden randevu almaları gerekiyor. Uzman Dr. Özgür Esmeray, yapılacak ilk muayene ve yönlendirmenin ardından çocukların, merkezin sunduğu kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmetinden yararlanmaya başlayabileceklerini ifade etti.

"Tek bir merkezde çözmeyi hedefledik"

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, hastane bünyesinde hizmete açılan ÇÖZGEM ile sadece Erzurum'a değil, tüm bölgeye hitap eden çok hayati bir merkezi kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Özel ihtiyaçlı çocuklarımızın ve ailelerinin tanıdan tedaviye kadar tüm süreçlerini tek çatı altında, tek bir merkezde çözmeyi hedefledik. Çocuk psikiyatrisi uzmanımızdan ergoterapistimize, dil ve konuşma terapistimizden psikoloğumuza kadar çok güçlü ve multidisipliner bir kadro kurduk. Amacımız, evlatlarımızın geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamak ve ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmektir. Yeni birimimizin hastanemize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Erzurum'da Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

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