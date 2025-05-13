Erzurum'da Zehirli Mantar Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Erzurum'da Zehirli Mantar Uyarısı

Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların zehirlenme riskine dikkat çekerek halkı uyardı.

13.05.2025 17:03
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Erzurum'da vatandaşlara "zehirli mantar" uyarısı

ERZURUM - Uzmanlar, bahar mevsimi ile birlikte vatandaşları doğada topladıkları mantarlar ile ilgili uyardılar, "Doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesi son derece tehlikelidir" dediler.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, doğadan toplanan mantarların tüketimi sonrası zehirlenme vakalarında artış yaşanması üzerine Oltu Devlet Hastanesi harekete geçti. Başhekim ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Ömer Faruk İşleyen, kamuoyuna önemli bir uyarıda bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Başhekim Dr. İşleyen, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında doğada kendiliğinden yetişen yabani mantarların tüketilmesinin halk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı. "Bazı mantarlar masum görünse de içerdikleri toksinler nedeniyle ölümcül olabilmektedir" diyen Dr. İşleyen, bu konuda vatandaşların daha bilinçli davranmaları gerektiğini belirtti.

Mantar zehirlenmeleriyle ilgili bilgi veren Dr. İşleyen, mantarların içeriğinde bulunan bazı toksik maddelerin başta karaciğer ve böbrekler olmak üzere hayati organlara ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekti. Özellikle amatoksin maddesi içeren türlerin karaciğer yetmezliğine yol açabileceğini ve bu durumun çoğu zaman ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Ayrıca bazı mantar türlerinin merkezi sinir sistemini etkileyerek bilinç değişiklikleri, halüsinasyonlar ve nöbetlere neden olabileceğini belirten Dr. İşleyen, vatandaşlara doğadan mantar toplamak yerine güvenilir ve denetimli kaynaklardan temin etmeleri çağrısında bulundu. Uzmanlar, muhtemel mantar zehirlenmelerinde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatarak, bu tür vakaların ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Erzurum'da Zehirli Mantar Uyarısı - Son Dakika

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