Erzurum Şehir Hastanesi bölgede ilk robotik mesane kanseri ameliyatını gerçekleştirdi

Erzurum Şehir Hastanesinde, aynı günde robotik mesane kanseri ameliyatı, akademik çalışmanın ödüllendirildiği sempozyum ve klinik beslenmenin ele alındığı bilimsel etkinlikler gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastane ileri tıp teknolojileri ve akademik çalışmalar açısından önemli bir güne ev sahipliği yaptı.

İlk olarak Üroloji Kliniği bünyesinde, Endoüroloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen özel kurs kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez bir hastaya Robotik Yardımlı Radikal Sistektomi (mesane kanseri ameliyatı) başarıyla uygulandı.

Hastane yönetimince, Ankara'dan gelerek bilgi ve tecrübelerini aktaran Doç. Dr. Erdem Koç ile organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Endoüroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şenol Adanur'a teşekkür edildi.

Aynı gün Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği tarafından düzenlenen sempozyumda sunulan akademik çalışma da jüri değerlendirmesi sonucunda üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Günün son etkinliği ise "KEPAN Şehir Toplantıları" oldu. Toplantıda hastaların tedavi süreçlerinde kritik öneme sahip klinik beslenme konusu ele alındı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'nun desteğiyle gerçekleştirilen toplantıda, oturum başkanlıklarını Handan Akalın ve Çetin Kaymak üstlendi. Toplantı, bölgedeki hekimler ve sağlık profesyonellerini bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fakirullahoğlu, hastanenin sağlık alanındaki öncü rolünü vurguladı.

Bölgeye yenilikçi sağlık hizmetlerini kararlılıkla sunmaya devam edeceklerini ve hastanenin bilimsel alandaki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Fakirullahoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde ilk kez gerçekleştirilen robotik radikal sistektomi ameliyatı, ev sahipliğini yaptığımız değerli kurs ve akademik ödülümüz, hastanemizin nitelikli sağlık hizmetindeki kararlılığının bir göstergesidir."