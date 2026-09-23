Erzurum Şehir Hastanesi bölgede ilk robotik mesane kanseri ameliyatını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Şehir Hastanesi bölgede ilk robotik mesane kanseri ameliyatını gerçekleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Şehir Hastanesi bölgede ilk robotik mesane kanseri ameliyatını gerçekleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Şehir Hastanesinde aynı gün, Doğu Anadolu'da ilk kez robotik mesane kanseri ameliyatı yapıldı; bir akademik çalışma da üçüncülük ödülü aldı. KEPAN Şehir Toplantıları'nda klinik beslenme ele alındı; etkinlikler bölgedeki hekim ve sağlık profesyonellerini bir araya getirdi.

Erzurum Şehir Hastanesinde, aynı günde robotik mesane kanseri ameliyatı, akademik çalışmanın ödüllendirildiği sempozyum ve klinik beslenmenin ele alındığı bilimsel etkinlikler gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastane ileri tıp teknolojileri ve akademik çalışmalar açısından önemli bir güne ev sahipliği yaptı.

İlk olarak Üroloji Kliniği bünyesinde, Endoüroloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen özel kurs kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez bir hastaya Robotik Yardımlı Radikal Sistektomi (mesane kanseri ameliyatı) başarıyla uygulandı.

Hastane yönetimince, Ankara'dan gelerek bilgi ve tecrübelerini aktaran Doç. Dr. Erdem Koç ile organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Endoüroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şenol Adanur'a teşekkür edildi.

Aynı gün Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği tarafından düzenlenen sempozyumda sunulan akademik çalışma da jüri değerlendirmesi sonucunda üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Günün son etkinliği ise "KEPAN Şehir Toplantıları" oldu. Toplantıda hastaların tedavi süreçlerinde kritik öneme sahip klinik beslenme konusu ele alındı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'nun desteğiyle gerçekleştirilen toplantıda, oturum başkanlıklarını Handan Akalın ve Çetin Kaymak üstlendi. Toplantı, bölgedeki hekimler ve sağlık profesyonellerini bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fakirullahoğlu, hastanenin sağlık alanındaki öncü rolünü vurguladı.

Bölgeye yenilikçi sağlık hizmetlerini kararlılıkla sunmaya devam edeceklerini ve hastanenin bilimsel alandaki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Fakirullahoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde ilk kez gerçekleştirilen robotik radikal sistektomi ameliyatı, ev sahipliğini yaptığımız değerli kurs ve akademik ödülümüz, hastanemizin nitelikli sağlık hizmetindeki kararlılığının bir göstergesidir."

Kaynak: AA
Şehir HastanesiMesane KanseriDoğu AnadoluErzurumEğitimSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye kararına savcılık itirazı DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası Tahliye kararına savcılık itirazı! DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası
İki gün arayla iki duvar çöktü Zeytinburnu’nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu İki gün arayla iki duvar çöktü! Zeytinburnu'nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu
Osmaniye’de trafikte yarışan motosikletliler kameraya takıldı Toplam ceza 626 bin 348 lira Osmaniye'de trafikte yarışan motosikletliler kameraya takıldı! Toplam ceza 626 bin 348 lira
Korsan taksicilik yaparken meslek esnafının tuzağına düştü Ehliyeti alındı, aracına 60 gün men Korsan taksicilik yaparken meslek esnafının tuzağına düştü! Ehliyeti alındı, aracına 60 gün men
Almanya’daki Spangdahlem ABD Hava Üssü’nden kalkan bir F-16 düştü Almanya'daki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan bir F-16 düştü
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:36
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 18:36:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Şehir Hastanesi bölgede ilk robotik mesane kanseri ameliyatını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei