Erzurum Şehir Hastanesinde şehit, gazi ve engelli ailelerine özel hizmet - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesinde Şehit, Gazi ve Engelli Aileleri İrtibat Destek Birimi hizmete girdi.

Nitelikli yatak kapasitesi, üst düzey teknolojik donanımlı yoğun bakım imkanları ve tek kişilik odalarıyla öne çıkan 1500 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesi, tecrübeli akademik kadrosu, teknolojik imkanları ve konforlu hizmetiyle yurt içi ve dışından hastalara şifa kaynağı oluyor.

Kovid-19'un yanı sıra, Kovid-19 dışı poliklinik, ameliyat, acil ve yoğun bakım hizmetleriyle bölgenin sağlık üssü olan hastanede, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in talimatıyla Şehit, Gazi ve Engelli Aileleri İrtibat Destek birimi kuruldu.

Hastane başhekimi ve yardımcılarının sorumluluğunda hizmete giren birimde, şehit yakını, gazi ve engelli ailelerin her türlü talep ve işlemleri görevlendirilen personelce hızlıca yerine getirilerek ayrıcalıklı hizmet sunulması amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA muhabirine, şehit, gazi ve engelli ailelerinin hastanedeki iş ve işlemlerini olabildiğince kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Bu amaçlar şehit, gazi ve engelli ailelerine vefa gereği yeni yılda hastane C Blok poliklinik katında söz konusu birimi açtıklarını belirten Bedir, "Direkt başhekimin koordinasyonunda ve bir başhekim yardımcısının sorumluluğunda faaliyet gösterecek bu birimimiz güzel insanlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah." dedi.

Bedir, Erzurum ve çevre illere nitelikli sağlık hizmeti sunulan hastanede tüm hastaların kıymetli ve değerli olduğunu ifade ederek, "Şehit yakını, gazilerimiz ve engelli ailelerin yeri çok farklıdır. Onlara vefamız, borcumuz asla bitmez. Devletimiz zaten şehit yakınlarına ve gazilere her alanda çok güzel ve önemli imkanlar sağlıyor, biz de hastane içinde ayrıcalıklı hizmet sunup vefamızı göstermek istedik. Baş tacımız şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır." diye konuştu.