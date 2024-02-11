Eskişehir'de 10 Yıldır Mide Ağrısı Çeken Hasta Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Eskişehir'de 10 Yıldır Mide Ağrısı Çeken Hasta Sağlığına Kavuştu

Eskişehir\'de 10 Yıldır Mide Ağrısı Çeken Hasta Sağlığına Kavuştu

Eskişehir'de yaklaşık 10 yıldır mide ağrısı çeken Uğur Camus, Yunus Emre Devlet Hastanesinde geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Birçok özel hastane ve doktora başvurmasına rağmen çözüm bulamayan hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Yurtman ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Öner ile tanıştıktan sonra 6 saatlik bir operasyon geçirdi ve ağrılarından kurtuldu. Camus, yıllardır dayanılmaz ağrılar yaşadığını ve artık normal bir hayata dönebildiğini söyledi.

11.02.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 10 yıldır mide ağrısı çeken hasta, Yunus Emre Devlet Hastanesinde geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 10 senedir mide ağrısına bağlı yemek yeme zorluğu ve uykusuzluk yaşayan Uğur Camus, birçok özel hastane ve doktora gitmesine rağmen rahatsızlığına çözüm bulamadı.

Yunus Emre Devlet Hastanesine başvuran, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Yurtman ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Öner ile tanışan hasta, geçirdiği 6 saatlik operasyonun ardından ağrılarından kurtuldu.

Uğur Camus, yaptığı açıklamada, yıllardır dayanılmaz ağrılar yaşadığını söyledi.

Devamlı istifra ettiğini anlatan Camus, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 yıldır sırtüstü ve yüzüstü yatmak nedir bilmiyordum. 85 kilogramdan 73 kilograma kadar düştüm. Masanın üstüne ellerimi bağlayarak yatardım. En fazla 3 saat uyuyor, sonra ağrıdan uyanıyordum. Gitmediğim özel doktor, hastane kalmadı. Her yerde 'ülser var' dediler. Endoskopi yapıldı, hiçbir şey çıkmadığını söylediler. Şikayetlerim üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesine geldik. Op. Dr. Volkan Yurtman beye randevu aldık. Volkan Bey, daha önce bu ameliyatı yaptığını, tecrübeli olduğunu ve operasyonu gerçekleştireceğini söyledi. Op. Dr. Süleyman Öner ile ameliyatımı gerçekleştirdiler. Operasyon 6 saate yakın sürdü. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Süleyman Öner, Eskişehir, Hastane, Operasyon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de 10 Yıldır Mide Ağrısı Çeken Hasta Sağlığına Kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:04:48. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 10 Yıldır Mide Ağrısı Çeken Hasta Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement