Eskişehir\'de iki lisede organ bağışı eğitimi ESOGÜ koordinatörlerince verildi

Eskişehir'de iki lisede organ bağışı eğitimi ESOGÜ koordinatörlerince verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 3-9 Kasım Ulusal Organ Bağışı Haftası kapsamında iki lisede öğrencilere organ ve doku bağışı eğitimi verildi. ESOGÜ koordinatörleri Elif Hiçyılmaz ve Tarık Uca, eğitimlerde bağış sürecini ve organ naklinin hayat kurtarıcı rolünü anlattı.
Eskişehir'de, 3-9 Kasım Ulusal Organ Bağışı Haftası kapsamında lise öğrencilerine organ ve doku bağışının önemi anlatıldı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Organ ve Doku Nakli Koordinatörleri Elif Hiçyılmaz ve Tarık Uca tarafından Tev-Tuna Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi ile Kılıçoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim düzenlendi.
Eğitimlerde öğrencilere organ ve doku bağışının önemi, bağış süreci ve organ naklinin hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA
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