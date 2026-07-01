Eskişehir'de Uyku Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyku Laboratuvarı Açıldı

Eskişehir\'de Uyku Laboratuvarı Açıldı
01.07.2026 13:16
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Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde uyku bozuklukları için 4 yataklı laboratuvar hizmete girdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 4 yatak kapasiteli Uyku Laboratuvarı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Uyku bozukluklarının tanı, değerlendirme ve tedavi süreçlerinde önemli bir role sahip olan laboratuvarda; başta uyku apnesi olmak üzere horlama, gündüz aşırı uyku hali, huzursuz bacak sendromu ve diğer uyku hastalıklarının tanısına yönelik ileri düzey uyku testleri (polisomnografi) gerçekleştirileceği belirtildi. Alanında uzman sağlık personeli tarafından yürütülecek hizmet sayesinde hastaların tanı süreçleri daha hızlı ve etkin şekilde tamamlanarak uygun tedavi planlaması yapılabileceği ifade edildi. Eskişehir'de uyku laboratuvarı hizmeti halihazırda Şehir Hastanesi'nde başarıyla sunulurken, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde de bu hizmetin hayata geçirilmesiyle birlikte uyku bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmet kapasitesinin artırılırken, vatandaşların bu alandaki sağlık hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırıldı.

Yeni açılan 4 yataklı uyku laboratuvarı sayesinde hem tanı süreçlerinde bekleme sürelerinin azaltılması hem de hastaların modern, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetine daha hızlı ulaşması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Uyku Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika

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